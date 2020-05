Caprile reparte comida a las familias más vulnerables durante la pandemia como voluntario de Cruz Roja

La crisis del Coronavirus ha sacado el lado más solidario de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, como Lorenzo Caprile (52 años) que lleva varias semanas trabajando como un voluntario más de Cruz Roja en la capital madrileña.

El diseñador ha dejado claro que en esta situaciones las personas con más repercusión son las que tienen que dar ejemplo al resto de la población y ayudar en medida de lo posible.

Ha tenido usted un gesto solidario con la Cruz Roja.

Tampoco es tan solidario, mucho es por egoísmo personal, por salir un poco porque si no te vuelves loco en casa, no hay que presumir tanto. Se hace y ya está.

Lorenzo Caprile lleva varias semanas trabajando como voluntario de la Cruz Roja.

¿Qué labor tiene usted en este proyecto?

Repartir los paquetes de comida a familias que están pasándolo francamente mal, venimos por las mañanas o por las tardes y nos dan las direcciones, lo que hay que distribuir en cada caso, de recaderos.

¿Hay unas directrices a seguir?

Sí, pero eso no lo decidimos ni mi compañero Javier ni yo, viene todo organizado por parte de la sede de Cuatro Caminos que es dónde estamos.

¿Por qué se decidió por esta iniciativa?

Ya te lo he dicho, lo primero egoísmo personal, haces algo y no te vuelves loco en casa. En algunas entrevistas he criticado que gente principal está en casa con video llamadas y maquillados perfectos pero pocos bajan a la calle, el alcalde Almeida y poco más. No puedes criticar y no hacerlo, tienes que ser coherente con lo que dices.

¿Echa en falta ayuda de la gente?

No me voy a meter en esos jardines, lo que sí que estoy viendo es que desde luego la ciudadanía está quedando muchísimo más a la altura que los que están tomando las decisiones, años luz. Los gobernantes tienen una ciudadanía que no se merecen.

¿Cree que después de esto habrá una crisis, habrá que pedir explicaciones?

No sé a quién habrá que pedirle explicaciones, buscar culpables me parece una pérdida de tiempo. Recordaremos estas semanas de confinamiento como nuestras últimas vacaciones, el después va a ser realmente apocalíptico.

¿Tiene miedo?

No, nunca he sido hipocondríaco y no lo voy a ser ahora. Si me contagio, pues me contagié, qué le vamos a hacer, así creo anticuerpos para la próxima que dicen que vendrá en otoño y ya estoy protegido.

Está en contacto con las familias.

Tanto como en contacto no. Dejamos las cosas en las puertas, nos ponen una nota y somos muy precavidos.

¿Está preocupado?

No, para nada.

¿Cómo lo está llevando?

Lo estoy llevando como todos, como cualquier español, uno días muy bien, otros menos bien, otros días estás fatal, tiras de teléfono, de tus amigos que aquí ves los que son buenos y los que no son tan buenos, de tu familia que creo que es el apoyo principal que tenemos todos... Como todo el mundo.

¿Está viviendo en un hotel?

Sí.

¿Cómo es su vida allí?

Hay un recepcionista de retén y para calentarme la comida pues uso la cocina del hotel y, en ese sentido, la cadena me ha dado todo tipo de facilidades y no hay ningún problema.

¿Tiene momentos de bajón?

Pues claro, como todo el mundo. Unos días muy bien y otros días menos bien, depende del día.

Lorenzo Caprile está viviendo en un hotel durante la cuarentena.

¿Está aprendiendo algo nuevo de usted durante la cuarentena?

No, igual suena presuntuoso, pero a mí me gusta mucho estar solo, tengo muchos momentos de soledad con lo cual no. Pero claro, una cosa es elegir tú la soledad y otra cosa es estar confinado en casa. Me gustaría aprender a no darle tantas vueltas a las cosas, en eso estoy trabajando, pero bueno, concentrarte en algo y ya está.

Su taller también se ha visto afectado por esta situación.

Como cualquier PYME, que somos el 80 por ciento de las empresas de este país. No sabemos cuándo volveremos a trabajar, ni en qué medida, ni en qué condiciones, ni qué nos encontraremos a nuestro regreso, nadie sabe nada.

Esta temporada ya se la han perdido.

Hasta el mes de marzo yo pagué mis nominas religiosamente pero a partir del mes de abril me he acogido a un ERTE, que gracias a Dios me lo han concedido. El que diga algo concreto hoy es muy atrevido o muy ignorante, creo que nadie sabe absolutamente nada.

Es de los pocos personajes públicos que está al pie del cañón.

No, yo creo que hay muchos personajes públicos con iniciativas muy solidarias y que todos, más o menos a su manera, están poniendo su granito de arena. Luego unos bajamos a la calle y otros lo hacen desde casa pero cada uno hace lo que puede. No me considero ningún héroe si quieres ir por ahí, para nada. Héroes son todos los voluntarios anónimos de Cruz Roja que llevan en esto muchísimos años y que han estado ayudando a muchísimas personas no solo con la pandemia. Ellos sí que son héroes anónimos.

Lleva ya bastantes semanas.

Yo he perdido la noción del tiempo, pero sí, llegué a ellos a través de Julia Otero con el programa Territorio Comanche y sí, ya llevo un mes o así. Si te soy sincero, como es un poco el día de la marmota tampoco sé muy bien en qué día estoy.

[Más información: Lorenzo Caprile: "Que los políticos se bajen el sueldo; tendré que hacer un ERTE en mi taller"]