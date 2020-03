De María Luisa Mayol a Sara Carbonero: así respetan los famosos el #Quédateencasa con sus hijos

Desde que la OMS declaró la "pandemia global" ante la continua expansión del COVID-19, España ha tomado medidas drásticas para frenar el número de casos y las saturaciones en los centros de salud. En esta situación, una ola de apoyo y consejos ha llegado desde Italia, de parte de quienes conocen de primera mano lo que ya ha ocurrido en el país trasalpino y se está repitiendo en territorio español, y ellos han hecho viral el lema #Quédateencasa. Y quién mejor para dar ejemplo a la sociedad que los rostros más famosos del panorama nacional.

Personalidades conocidas del mundo del corazón, la sociedad, la televisión y el deporte están llevando a cabo el confinamiento en sus casas como dicta el Gobierno. Además, a modo de ayuda para sus convecinos, muchos de estos famosos han querido compartir en sus redes sociales cómo 'sobreviven' encerrados en cuatro paredes en compañía de sus hijos.

María Luisa Mayol (38) y Luis Tosar (48)

Captura del Story de Luisa Mayol.

A principios de esta semana la actriz intentaba tomarse con humor el avance del coronavirus y compartía una fotografía de una persona tosiendo y con la cara de su marido puesta con Photoshop sobre su brazo para indicar el siguiente mensaje: "Recuerda tosar hacia el codo". Pero a medida que avanzan los días, y se han ido tomando mayores medidas por parte de las instituciones, comercios y ciudadanos, María Luisa Mayol ha transformado sus publicaciones en claras advertencias y consejos hacia sus miles de seguidores.

Los actores son padres de dos menores, un niño de tres años de edad y una pequeña de apenas siete meses de vida. Por eso, ante la protección de sus hijos y de la suya propia han decidido quedarse en casa y alejarse de posibles focos de contagio.

Sara Carbonero (36) e Iker Casillas (38)

Sara e Iker están siendo muy responsables con sus hijos en casa.

"P a u s a #lacalma #respirar #respetar #explicar". Es lo que compartía la presentadora en sus redes sociales este jueves tras conocer la reivindicación del #Quédateencasa. "Todo pasará", añadía Carbonero junto a una imagen en blanco y negro de unos niños jugando en un bosque.

A pesar de que se encuentran en Oporto, Sara e Iker están muy pendientes de todo lo que ocurre en España, además de que las medidas también han llegado a su lugar de residencia como a toda Europa. Combaten la crisis en casa con muchos mimos mutuos y música tranquilizante de fondo, tal y como ha desvelado la periodista en uno de sus últimos InstaStories bajo el hashtag #YoMeQuedoEnCasa.

Pilar Rubio (41) y Sergio Ramos (33)

Pilar Rubio cocina magdalenas con sus hijos.

"Una forma muy productiva de pasar la tarde en casita #magdalenastop". Debido al cierre de colegios, no hay nada como seguir aprendiendo en casa, y la colaboradora de El Hormiguero ha querido enseñar a sus hijos algo de repostería y cocina. De esta forma, además de ampliar conocimientos en tareas del hogar, los pequeños Sergio Jr y Marco se divierten.

Desde Atresmedia, grupo audiovisual en el que trabaja Rubio, se han tomado medidas con su equipo, al igual que desde el Real Madrid, que han suspendido entrenamientos y partidos, por lo que el matrimonio puede permanecer en casa junto a sus tres hijos.

Sara Sálamo (28) e Isco Alarcón (27)

Sara Sálamo jugó con su pequeño Theo en una piscina de bolas improvisada.

La actriz es uno de los rostros famosos que más reivindican siempre las necesidades sociales y en plena crisis sanitaria no iba a ser menos, y predica con el ejemplo. "Día 3 de aislamiento. Theo y yo hemos disputado una lucha encarnizada por la piscina de bolas. No he tenido piedad. #staythefuckhome", contaba Sara este jueves a última hora.

Su hijo apenas tiene ochos meses de edad y ante su preocupación, la intérprete no ha dudado en dar rienda suelta a su imaginación y jugar mucho con su pequeño y su mascota. Isco también permanece en familia debido al parón en La Liga y ha compartido fotografías mimando a su hijo.

Laura Matamoros (26)

Laura Matamoros y su hijo, Matías.

Así de divertidos son los días en casa de la influencer. Matías disfruta de la presencia de su madre las 24 horas y los juegos con pinturas, disfraces y pinceles se han convertido en el mejor pasatiempo para no echar de menos la guardería ni los parques.

Isa Pantoja (24)

Isa Pantoja comparte su plan para pasar el #quédateencasa con su hijo JALEOS

La hija de Isabel Pantoja decidió este jueves poner rumbo al Puerto de Santa María donde reside con su hijo "antes de que pudieran cerrar la Comunidad de Madrid". La joven no tiene que acudir a su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa porque desde Mediaset se ha implantado un protocolo especial por el que los equipos se han alternado por semanas.

Además, a pesar de que en Andalucía los colegios no se habían cerrado aún, Isa ha asegurado a sus seguidores que permanecerá con su hijo Alberto en casa "por si acaso". En este sentido, ha querido mostrar a los usuarios un documento que le han remitido desde el grupo de padres del centro educativo de su hijo para informar sobre el coronavirus a sus pequeños y al mismo tiempo divertirse pintando y haciendo tests de conocimiento.

Laura Escanes (23) y Risto Mejide (45)

Laura y Roma, pasando la 'cuarentena' en casa.

"Estoy segura de que pronto podremos ir a tomar el sol, tomarnos algo en una terraza y ver jugar a los niños en los parques. Pero ahora no es el momento. Responsabilidad. Las recomendaciones oficiales son claras y todos podemos hacer algo, aunque sea un gesto pequeño. Si podemos teletrabajar, hagámoslo. Si podemos tener una reunión por videollamada, hagámoslo. Si podemos aplazar la cena de reencuentro con los amigos, hagámoslo. Si podemos quedarnos en casa viendo una peli, mejor. El cine puede esperar. No son vacaciones. Si puedes evitar viajar, no viajes. No serán semanas fáciles. La organización de cada familia tampoco lo será pero tenemos que ser responsables y mantener la calma. Debemos escuchar y hacer caso a las recomendaciones oficiales. #YoMeQuedoEnCasa", es lo que ha escrito la influencer respecto a las últimas medidas de contención.

Debido a la alarma, también permanece confinado en casa Risto, por lo que la pequeña Roma puede disfrutar de la compañía de sus padres durante al menos dos semanas.

Toñi Moreno (46)

Lola, hija de Toñi Moreno.

"Todos tenemos nuestra responsabilidad en esta crisis sanitaria. Lola y yo nos quedaremos en casa todo el tiempo posible, compraremos por internet... y solo saldremos a lo estrictamente necesario (al trabajo, a la farmacia...) Aprovecharé el tiempo para disfrutar de ella, escribir, ver series. Todos podemos poner de nuestra parte #quédateencasa#coronavirusespaña#yomequedoencasa". Este ha sido el texto que ha querido compartir la presentadora dejando claro que ante todo está la Salud y se quedará protegida en su hogar hasta que todo se calme.

Helen Lindes (38) y Rudy Fernández (34)

Rudy Fernández con sus hijos en casa.

"Los últimos días los he vivido como si estuviera viendo una película apocalíptica", comenzaba a contar la modelo. "A nosotros también nos ha tocado quedarnos en casa, por precaución, las próximas semanas. Se aproximan días intensos donde habrá que sacar el ingenio para entretener a los niños, no alarmarse y aprender a desconectar. Por fortuna estamos todos bien pero lo que más miedo nos da son las repercusiones que tendrá en la sociedad esta pandemia. Ojalá sea sólo cuestión de semanas y dentro de poco podamos todos volver a la normalidad. Está en nuestras manos que consigamos controlarla así que, por favor, tomemos las precauciones adecuadas para prevenir el contagio", puntualizaba.

