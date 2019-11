Los compañeros de Carlota en la casa de 'GH' rompen su silencio sobre la presunta violación

El programa Gran Hermano, el buque insignia de Telecinco desde hace dos décadas, se encuentra sumido en la crisis pública más grave de toda su historia. En noviembre de 2017, en su decimoctava y última edición estándar, tuvo lugar un suceso sin precedentes. José María López (26 años), uno de sus concursantes, era expulsado de manera fulminante por haber abusado presuntamente de otra de participante, Carlota Prado (26).

Dos años después, y tras la filtración de unas imágenes en las que se ve a la joven destrozada en el confesionario al visionar su supuesta violación, la continuidad del formato de Zeppelin TV pende de un hilo. Ya son más de 40 las empresas que han decidido retirar la publicidad -el principal sustento económico del programa- de los emplazamientos que se engloban dentro del espacio de la vigente edición de Gran Hermano, la séptima en su categoría VIP.

Carlota y José María en la casa de 'GH Revolution'.

Pero, ¿cómo vivieron aquella delicada situación los compañeros de Carlota y José María dentro de la casa de GH Revolution? El respeto, la prudencia y también la indignación han sido las máximas con las que JALEOS se ha encontrado a la hora de abordar con los ex grandes hermanos este turbio asunto. Este medio ha contactado con Petra Adrover (32), Juan Antonio Labory (28), Mina Navarro (36), Laura Velasco (27) y Pilar Marcellán (22) para conocer de primera mano cómo desde el aislamiento que les otorgaba el funcionamiento y el desarrollo natural del reality, asumieron aquella insólita circunstancia.

1. Petra Adrover

Petra Adrover en su prueba de cámara para 'GH Revolution'.

"Carlota y yo eramos grandes amigas en la casa y todavía hoy lo seguimos siendo. Tiene todo mi apoyo. Yo salí la semana antes de que pasara todo pero cuando pasó, yo hablé con su madre para ver cómo estaba Carlota y te puedes imaginar... Ahí dentro, de verdad, tú no te enteras de nada", empieza relatando Petra, que se muestra entre dolida e indignada.

"Está claro que la situación es esta: tú estás ahí dentro y no te enteras de nada. Estás aislado, cualquier información del exterior te daña. Pues imagínate Carlota cuando vio aquellas imágenes... Yo con Carlota he estado desde el momento uno que pasó todo. Que salga esto ahora me parece genial para que se dé voz y se vea lo que ha pasado, pero esto ya salió. Carlota salió descolocada, desprotegida... Me contó todo. La vi muy afectada emocionalmente y me la llevé de viaje a Ibiza, pasamos el fin de año juntas, se despejó mucho pero todo era un espejismo", continúa la amiga de Prado. "Cuando sales de la casa estás desorientado. Ella empezó a darse cuenta de la gravedad de toda la situación al cabo de los meses. Entre que sales, estás con los amigos, la familia... A ella le dio el bajón fuerte psicológico cuando pasan los meses y empieza a recordar todo".

Pero, ¿cómo está Carlota en estos momentos? ¿Se relaciona con sus compañeros de Gran Hermano? "Conmigo sí. Ayer mismo hablé con ella, le mandé unos vídeos divertidos para animarla, para reírnos un poco... Me dijo: 'A ver, necesito reírme un poco porque estoy amargada'. Yo hablo mucho con ella. Cuando Carlota puso la denuncia contra José María fui yo quien la acompañó".

La juez que ha investigado el caso durante estos dos años ha reflejado en el auto con el que daba por concluida la instrucción que aquella noche Carlota se encontraba "sin apenas moverse, boca arriba, con los ojos cerrados desde que se metió en la cama", cuando José María López, otro de los participantes, realizó movimientos bajo el edredón "que aparentemente pudieran consistir en penetraciones".

"Yo sé cómo son las imágenes", comenta Petra. "Son superfuertes. Imagínate... Mira, sé muchas cosas de las que no puedo hablar porque tampoco quiero meterme con la productora. Yo estoy ahora muy tranquila. Yo solo quiero apoyar a Carlota. Yo sé que había gente mirando esas imágenes ahí dentro, en directo y nadie entró a hacer nada. Eso me parece vergonzoso y me pone la piel de gallina. Que una niña esté inconsciente y que un tío esté ahí haciendo eso siendo totalmente consciente. Porque eso es otra cosa: José María es abstemio, que no eche la culpa al alcohol porque no es el alcohol. Él era consciente de todo, es abstemio, no bebía nunca alcohol y se puede comprobar porque ahí están las imágenes. Es un depravado y las imágenes son demoledoras".

2. Juan Antonio Labory

Juan Antonio Labory.

Junto a Petra y Carlota siempre estaba Juan Antonio. Un triunvirato indestructible aún hoy. Mucho más comedido que su excompañera de edición, Labory desvela a este periódico que prefiere desvincularse de todo lo que tenga que ver con Gran Hermano. "No comparto para nada su forma de hacer. Gran Hermano fue una experiencia muy dura, no solo entrar sino el hecho de estar en la casa. Fue una catarsis para mí de la que aprendí muchísimo, pero yo ya he pasado página". Labory insiste, "yo soy amigo de Carlota, lo ha pasado y lo está pasando muy mal, pero ella tiene mucha luz dentro y estoy seguro de que saldrá de toda esta pesadilla. Y también estoy seguro de que se hará justicia y todos los responsables e implicados pagarán por lo que han hecho. Apoyo a Carlota al cien por cien".

3. Pilar Marcellán

Pilar Marcellán en el casting de 'GH Revolution'.

En una línea aún más discreta, Pilar Marcellán ha atendido a este diario con la intención de desmarcarse: "Nunca he dado mi opinión sobre todo esto. Yo no me enteré de nada de lo que pasó. Solo viví el concurso y estoy muy agradecida por ello. Yo agradezco a todo el mundo que hace posible ese formato: tanto a cámaras, como a regidores, etc".

4. Mina Navarro

La participante Mina Navarro.

24 meses han pasado desde que estas personas convivieran en una casa de la sierra de Madrid rodeados de más de 60 cámaras. Mina Navarro, otra de las protagonistas de la edición, opta por no entrar en detalles pero apunta que "hay cosas que no le encajan". "Solo puedo decir que no vi nada y que tanto la producción como el programa cuidó mucho de mí. Hay muchas cosas que no me encajan de las tres partes y prefiero no meterme", desliza.

Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Desde la moderación, Mina sentencia: "No sé qué protocolos se deben seguir en estos casos pero ni entiendo que José María hiciera algo así sabiendo que hay cámaras, ni entiendo que nadie de producción lo parara, ni entiendo que si a día de hoy Carlota sigue con psicólogos y tan mal la trató la producción, decidiera volver a entrar para seguir concursando. Estas son las cosas que no me encajan".

5. Laura Velasco

Laura Velasco, concursante de 'GH Revolution'.

La sevillana Laura Velasco entró, fue expulsada y después repescada. Entre tanto y antes de que llegara su abandono voluntario definitivo, tuvo lugar aquella madrugada del 4 de noviembre. "En el momento en el que Carlota y José María desaparecen lo único que nos dicen es que ninguno de los dos va a volver, que por favor, les preparásemos a ambos las maletas y que lo mejor sería que no comentáramos nada de aquello para no dar lugar a especulaciones o comentarios", explica Velasco.

La farmacéutica afirma que al volver Carlota, "todos pensábamos que habían expulsado a José María por algo disciplinario pero no por algo así. Gran Hermano no nos dijo nada y yo es algo que entiendo. Es normal, es mi tema muy serio". La cuestionada gestión de toda esta crisis ha sido uno de los motivos principales por el que desde los medios y las redes sociales han llamado al boicot del programa. A este respecto, Laura aclara y se une a la opinión general de sus compañeros: "Yo tengo que decirte que en mi caso siempre me sentí muy bien cuidada. Insisto, muy bien. Tanto por la producción como por los redactores... Por todos".

