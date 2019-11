Jorge Javier ya tiene fecha para su esperada operación (y se perderá la final de 'GH VIP')

Jorge Javier Vázquez (49 años) cuenta ya los días para volver a quirófano. Fue el pasado 29 de octubre cuando el presentador anunciaba a través de sus redes sociales que debía a someterse a una nueva operación tras el ictus que sufrió en marzo: "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

Un mes después ya se conoce la fecha exacta de su intervención. Según ha revelado Look, el catalán será operado el próximo martes día 3 de diciembre. De esta forma, se pondrá en manos de sus médicos para solucionar de una vez por todas el imprevisto que derivó de su ictus cerebral de principios de año.

Con esta cita marcada en rojo en su calendario, Jorge Javier tiene una semana para despedirse de sus programas fetiche. Desde Sálvame hasta Gran Hermano VIP, pasando por el espacio de Límite 48 horas del reality que se emite a medias entre Telecinco y Cuatro, son tres programas de éxito que llevará a cabo por última vez este año antes de volver a quirófano.

Por todo ello, este martes se pondrá al frente de Límite y este jueves presentará su última gala de GH VIP, la décimo tercera de esta edición, pero no la gran final. Vázquez perderá la oportunidad de proclamar al vencedor de la séptima temporada del reality más vip de la televisión.

En un año con tantas polémicas, tantos enfretamientos, amores, desamores, descubrimiento y risas, Jorge Javier no podrá gritar el nombre del ganador del ansiado maletín porque aún permanecerá recuperándose de esta última intervención quirúrgica.

Segunda operación tras el ictus

A mediados de octubre, el presentador desvelaba que el pasado 10 de septiembre se sometió a una revisión rutinaria tras el ictus que sufrió en el mes de marzo. Los resultados de esas pruebas no fueron tan buenos como se esperaba: "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", confesaba. Y ya desvelaba entonces que "este contratiempo podría implicar la necesidad de someterse a una segunda intervención", que "consistiría en "colocar otro stent o una 'bolita' para abrirlo un poquito más".

De esta manera intentaba restarle importancia al asunto, como lleva haciendo desde que sufriera un aneurisma cerebral y un ictus el pasado 16 de marzo. Sin embargo, también ha confesado tener algo de miedo por esta próxima operación, tanto que desveló que iba a dejar redactado su testamento antes de meterse en quirófano.

Sin embargo, tal y como sus médicos aseguran, no se trata de ninguna operación grave, y a su lado también tendrá a su familia, amigos, a su ex Paco, y a sus fieles seguidores, a los que ya dio las infinitas gracias tras su primera operación, cuando comenzó la edición de Supervivientes.

