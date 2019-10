Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a operarse tras el ictus que sufrió

Jorge Javier Vázquez (49 años) ha confirmado los peores presagios. El presentador de Sálvame ha anunciado a través de sus redes sociales que deberá de someterse a una nueva operación tras el ictus que sufrió el pasado mes de marzo. Con seriedad, pero concluyendo con el habitual tono que le caracteriza, el de Badalona ha afirmado lo siguiente: "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

Hace apenas dos semanas, el comunicador de Mediaset España desvelaba que el pasado 10 de septiembre se había sometido a una revisión rutinaria tras el ictus que sufrió hace siete meses. Los resultados de esas pruebas no fueron tan buenos como se esperaba: "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15 por ciento", confesaba.

El catalán afirmó entonces que deseaba mantener la información en secreto hasta tener "alguna certeza", pues este contratiempo podría implicar la necesidad de someterse a una segunda intervención, algo que finalmente ha ocurrido. Días atrás, el propio Jorge Javier desvelaba en su blog para la revista Lecturas que ya se había sometido a estas pruebas y que estaba a la espera de los resultados. Un diagnóstico no del todo favorable y para el que sus médicos han programado una nueva operación.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'.

Esta intervención, según desveló él mismo en el programa vespetino de Telecinco, consistiría en "colocar otro stent o una 'bolita' para abrirlo un poquito más". La realidad es que desde que Jorge Javier Vázquez sufriera un aneurisma cerebral y un ictus el pasado 16 de marzo, siempre ha tratado de restar importancia al asunto, aportando incluso toques de humor.

Además, en todo momento ha compartido con sus fieles seguidores en qué punto se encuentra su salud tras este delicado bache por el que tuvo que cancelar no solo todos sus proyectos en televisión sino uno de sus grandes sueños: su gira de teatro por toda España. Desde entonces, el presentador ha hecho gala de poder llevar una vida normal, sometiéndose a revisiones rutinarias para comprobar que todo va bien y, como ha sucedido en este caso, tener la posibilidad de corregir a tiempo las complicaciones que se le pudieran presentar.

Jorge Javier, un año marcado por sus problemas de salud

Jorge Javier al frente de 'Gran Hermano VIP'. Gtres

El sábado 16 de marzo, el presentador de Sálvame decidía acudir de forma voluntaria al Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid tras varios días con un intenso dolor de cabeza. Al día siguiente, el domingo 17, salía a la luz pública la noticia de su hospitalización. La información trascendió debido a la cancelación de la función teatral que Jorge Javier tenía previsto realizar en la localidad navarra de Tudela ese mismo domingo por la tarde.

Tras 48 horas de sepulcral silencio, el martes 19 de marzo, el centro clínico decidía emitir un comunicado en el que informaba de que "el paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable".

