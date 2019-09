Melendi se casa: sabemos lo que ha hecho la noche antes de su boda

El cantante Ramón Melendi (40 años) y su pareja, la actriz y bailarina Julia Nakamatsu (29), ya cuentan las horas para darse el 'sí, quiero' en una exclusiva finca del municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial.

Tanto Melendi como Julia han preparado con sumo mimo y esmero esta ceremonia tan especial que les unirá después de más de cinco años de relación y dos hijas en común.

Melendi y Julia Nakamatsu se casan este sábado

El cantautor y la bailarina japo-argentina sellarán una historia que comenzó en 2014 cuando se conocieron durante el rodaje del videoclip La promesa. Desde entonces, el asturiano y Julia han formado una familia de lo más especial con sus dos pequeñas, Lola, la mayor y Abril, la pequeña, nacidas en 2016 y 2019 respectivamente.

A esta boda tan musical se espera que acuda Malú (37) acompañada de su pareja, el líder de Ciudadanos Albert Rivera (39), dos invitados que en cierta medida robarán el protagonismo a los novios. Aún así, Melendi no ha dejado de trabajar hasta el último momento, pues 24 horas antes de su boda, asistía al WiZink Center de Madrid para actuar en el concierto Vive Dial 2019.

Ver esta publicación en Instagram Modo libre 🙌🏻 Una publicación compartida de Aquí•Ahora✨ (@julianakamatsu) el 26 Abr, 2018 a las 10:02 PDT

Allí, el intérprete explicó que no estaba nada tranquilo porque llevaba una semana muy ajetreada, aún así se mostraba en calma porque "la procesión va por dentro". Además, Melendi detalló que no será, para nada, un novio convencional por lo que su traje no dejará indiferente a nadie.

Y en cuanto al papel de sus cuatro hijos -el cantante tiene dos hijos mayores de anteriores relaciones- señaló que tendrán un protagonismo especial durante la boda: "Los niños tienen un papel especial. Cada uno tiene su cosa porque cada uno quiere participar. Pero bueno, no os voy a contar nada más".

El cantante se encuentra en un precioso momento de su vida. Este sábado 7 de septiembre se jurará amor eterno con la mujer de su vida, Julia. Junto a ella ha encontrado el sosiego y la tranquilidad tras una convulsa vida de excesos y polémicas.

Ver esta publicación en Instagram aιreѕ aѕтυrιanoѕ🍃 Una publicación compartida de Aquí•Ahora✨ (@julianakamatsu) el 6 Ago, 2018 a las 3:44 PDT

Atrás quedó el Melendi rebelde y ahora, centrado en su música, su familia y estrenando nueva década (acaba de cumplir 40), el cantante dará el 'sí, quiero' a la mujer japo-argentina que le ha robado el corazón y le ha entregado a dos de sus cuatro hijos. Fue en agosto de 2018 cuando el artista confesaba voz en grito que iba a convertirse en padre por cuarta vez. La sorpresa llegaba en pleno concierto en el Festival Starlite de Marbella donde también expresó su amor por Julia

