Dama, exmujer de Melendi, y Ruben, de 'GH Revolution', confirman su relación

Rubén Valle (22), de Gran Hermano Revolution, y Dama, exmujer de Melendi (40), han confirmado su noviazgo a través de sus redes sociales. Tras varios meses de rumores y especulaciones, el exconcursante ha decidido dar un paso adelante y confirmar esta relación con una emotiva publicación con motivo del cumpleaños de la artista.

Se trata de una fotografía donde se les puede a ver a los dos de pie en blanco y negro. Ella, luciendo un conjunto de dos piezas, con minifalda y chaqueta de lentejuelas. Él, por su parte, con unos pantalones cortos negros y una camisa con un estampado floral.

Llevamos juntos más de un año y lo mejor de todo es que fuimos con todo, vivimos juntos desde el minuto uno. Quien diría que te iba a conocer en uno de tus shows. Quien me iba a decir que aquel día abrirías mi DM. Aunque cuando me escribiste de vuelta ya sabía que tú ibas a ser para mi.



Eres esa pareja que cualquier hombre desea, pero eres Mía. Los caminos que cada uno decidimos tomar son muy difíciles y muy duros. Pero... lo que nadie sabe es que hasta que lo consigamos nada nos va a parar. Tú en la música y yo cambiando vidas.



Muchas personas aún a día de hoy nos preguntan y no saben si estamos juntos o no... y quiero decir que publicar en redes no define cuánto nos queremos. Reales siempre princess.

Con este Post solo quería que supiesen que eres mi pareja y que desde aquí pido a Dios que pueda verte cumplir más y más años. La vida lo dirá... Felicidades. Te amo.

Una publicación que no ha tardado en recibir respuesta por parte de Dama, que ha escrito: "Sin palabras bellísimo mío. La vida hay vivirla con quien nos la haga bonita, y tú de eso tienes mucho. Gracias por estar. Te amo".

Durante la participación del gallego en Gran Hermano Revolution se pudo ver cómo se enamoraba de otra concursante, Miriam. Una relación fallida que fuera de la casa de Guadalix duró escasos días.

De esta manera, se confirma una relación sentimental que se ha formado en la clandestinidad y que, por fin, han querido formalizarlo de cara a sus seguidores.

