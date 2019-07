Anabel Pantoja sufre un robo en su casa el mismo día de su cumpleaños

Anabel Pantoja (33 años) no gana para disgustos. Este martes, la sobrina de Isabel Pantoja (62) terminaba llorando en directo en el programa Sálvame después de un duro ataque por parte de su compañera Gema López (47). "Como reality muy bien, pero como superviviente es tan mala como tú, como defensora", dictaba Gema a Anabel, que decidía abandonar el plató entre lágrimas.

Tras finalizar el programa, Anabel Pantoja y algunos de los colaboradores decidieron celebrar el 33 cumpleaños de la joven en un restaurante de Madrid. Pero, tras la cena, Anabel llegaba a casa y se encontraba algo que nunca imaginaría.

El programa Sálvame de este martes ha empezado con un bombazo informativo. Y es que, la sobrina de la tonadillera ha sufrido un robo en su casa de Madrid. "No recuerdo lo que me robaron porque todavía no me ha dado tiempo a mirar todo, pero un ordenador, dos iPads, un móvil nuevo, una mochila de piel, mis joyas y además bisutería de mi colección".

Anabel Pantoja en el programa'Sálvame' relatando cómo encontró su casa tras el robo.

Además de todos estos productos que han sido desvalijados por parte de los ladrones que estuvieron en la casa de Anabel Pantoja, comenta que su sorpresa ha llegado cuando se ha dado cuenta de que le faltaban productos de higiene y estética. "Me sorprende que se lleven mis champús de peluquería que me dieron una marca", decía la prima de Kiko Rivera (35).

Con toda esta información, el reportero Sergi Ferre se ha trasladado hasta la famosa casa desvalijada de Anabel para contar algunos datos más sobre el robo. "Después de ver la casa patas arriba, Anabel fue a la comisaría y puso una denuncia y esta mañana ha venido la Polícia para retomar algunas pruebas". A continuación, el reportero también ha aclarado lo siguiente: "Anabel Pantoja vive en una vivienda situada en un primer piso y parece ser que los ladrones habían entrado por el balcón ya que estaría abierto".

Imágenes del interior de la casa de Anabel Pantoja tras el robo. Mediaset España

Para finalizar, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido zanjar el tema con un mensaje a cámara para los ladrones que entraron en su casa: "Sois unos ladrones sinvergüenzas, y seguro que tenéis caspa y por eso os habéis llevado el champú. Además, si llego a estar yo dentro de mi casa, yo no salgo corriendo, si no que salís vosotros por los palos que os doy. Somos personas humildes para que entréis en nuestras casas, no le deseo el mal a nadie, pero quien me haya robado que se gasté todo el dinero en medicinas".

