El nuevo 'retoque' estético de Anabel Pantoja por el que pagará más de 4.500 euros

Anabel Pantoja (32 años) lleva todo este año concienciada en mostrar su mejor versión física. En seis meses ya se ha sometido a varios tratamientos para perfeccionar su aspecto: inyecciones faciales, dietas, ejercicio y lo último a lo que se ha aliado para verse cada día mejor es una visita al dentista que le va a salir muy cara.

La colaboradora de Sálvame, que ya luce anillo de prometida y podría dar el 'Sí, quiero' en un año, ha decidido ponerse en manos de un profesional odontólogo para restaurar su sonrisa. Sin moverse de su Sevilla natal, Anabel ha elegido un centro de confianza en la mismísima Triana para someterse a su última idea para mejorar su imagen: la ortodoncia estética de zafiro.

Este método dental es una ortodoncia fabricada a partir de una variedad del zafiro, un mineral trasparente y de gran dureza. Son tan discretos que son difícilmente perceptibles, a media distancia no se ven y de cerca se pueden percibir ligeramente, por eso están destinados a aquellas personas que cuidan mucho su apariencia estética, como Anabel, que trabaja de cara al público y en dos medios tan exigentes como son la televisión y las redes sociales.

El precio de un tratamiento con brackets de zafiro depende de la complejidad del tratamiento, y de la duración del mismo. En función de esto el cantidad a pagar varía, siendo el tiempo medio de duración de un tratamiento de ortodoncia entre 18 y 24 meses.

Un año de tratamiento tiene un valor de 3.020 euros (en el más barato de los casos), pero debido a que el periodo medio es de mínimo de 18 meses, el precio ascendería a 4.530 euros, y se podría prolongar 6 meses más, hasta llegar a la cifra de 6.040 euros.

Sin embargo, Anabel puede ahorrarse casi mil euros en el caso de que sea cliente de alguna aseguradora de salud, o también haciendo publicidad al centro, algo que ya ha hecho desde el primer minuto en el que ha puesto un pie en la consulta del odontólogo. Por lo que, cabe esperar que la rebaja sea sustanciosa para la sobrina de Isabel Pantoja, un punto que resulta imposible para el resto de mortales.

Sus otros tratamientos estéticos

Aparte de su nueva sonrisa que se podrá comenzar a apreciar en unos meses, la colaboradora lleva medio año acudiendo a centros de estética para mejorar su figura y su piel.

Anabel está invirtiendo en su salud y su estética estos últimos meses.

A finales de febrero, Anabel aparecía una noche en la gala Límite 48 horas de GH DÚO defendiendo a su primo Kiko Rivera (35) e Irene Rosales (28) y su rostro sorprendió a los espectadores. La tez de la sevillana se mostraba delicada y sin ninguna marca de expresión, por lo que JALEOS se puso en contacto con la doctora Barba, experta en Cirugía y Medicina Estética, para conocer sus retoques: "Anabel se ha inyectado toxina botulínica en músculo frontal por eso no arruga la frente. También en el musculo corrugador y músculo piramidal de la nariz, por lo que no frunce entrecejo. La causa de sus artificiales cejas es porque también se ha puesto bótox en el músculo depresor de la cola de las cejas, por eso hace que se disparen al techo. Además, también se ha puesto bótox en el musculo orbicular de los parpados para bloquear la aparición de las patas de gallo. No es necesario recurrir a tratamientos tan al límite con efecto de máscara acelerada y artificial. Se puede rejuvenecer el rostro con más naturalidad".

[Más información: El desnudo integral de Anabel Pantoja en Instagram con el que celebra su aumento de seguidores]