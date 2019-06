Daniel Muriel confiesa sus ganas de ser padre con su esposa, Candela Serrat

Daniel Muriel (42 años) y Candela Serrat (33) siguen viviendo en un sueño. La pareja contrajo matrimonio el pasado 8 de junio en Menorca y desde entonces todas las apariciones públicas que han hecho, las han realizado con una sonrisa de oreja a oreja. Su actitud no es más que el reflejo del buen momento por el que están atravesando ambos. Así mismo lo confiesa el propio actor, reconociendo que su matrimonio con Candela le ha aportado más felicidad de la que tenía en su vida: "He encontrado más felicidad, te lo juro".

Sin lugar a dudas, la pareja, que no hace ni un mes que pasó por el altar, está más feliz que nunca, tanto es así que Daniel Muriel no duda en explicar cuál es el sentimiento que tiene: "He encontrado la felicidad, supongo que es afianzar tu amor, ver que la otra persona además está muy feliz y uno se levanta diciendo: 'es mi esposa', creo que debe de ser eso. El que se case y no esté más feliz y un poquito mejor, mal vamos...".

Aunque están encantados, echan de menos la luna miel: "Pues maravillosos, qué te voy a decir, lo único que no hemos tenido luna de miel, se queda un poco esta cosa de querer crear la luna de miel en Madrid, por trabajo no hemos podido pero muy felices". En cuanto a ampliar la familia, el actor reconoció que tiene ganas de ser papá, una noticia que nos ha dejado con la boca abierta porque parece que lo tiene muy meditado: "Sí, la verdad es que sí".

Candela Serrat y Daniel Muriel iniciaron su relación hace tres años y medio cuando compartieron set en el rodaje de la serie Seis Hermanas de Televisión Española. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas de intérpretes más consolidadas del panorama nacional. Aunque hayan intentado llevar su relación de manera muy discreta en algunas ocasiones, los ya marido y mujer no han dudado en ningún momento en mostrar su amor públicamente en las redes sociales.

