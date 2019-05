María Jiménez, trasladada a la UCI del Virgen del Rocío en Sevilla tras no mejorar su salud

La cantante María Jiménez (69) ha sido trasladada este martes al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, tras no mejorar su estado por la obstrucción intestinal que sufre. La artista llevaba ingresada desde el pasado 2 de mayo en el Hospital San Rafael de Cádiz.

Aunque sigue evolucionando favorablemente, su pronóstico continúa siendo grave. "La paciente María Jiménez evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. Se está retirando la sedación para intentar extubarla si es posible y mantiene unas buenas constantes. El pronóstico sigue siendo grave actualmente", rezaba el último parte médico del hospital.

Ver esta publicación en Instagram COMUNICADO #mariajimenez #comunicado Una publicación compartida por Maria Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial) el 23 de May de 2019 a las 8:05 PDT

María Jiménez ingresó en el Hospital San Rafael de Cádiz el pasado 2 de mayor para ser operada de urgencia por una obstrucción intestinal. Sin embargo, lo que parecía una intervención sin demasiadas complicaciones, finalmente derivó en problemas mayores que la han obligado a permanecer ingresada en la la Unidad de Cuidados Intensivos de Cádiz y, ahora, en el hospital sevillano, según ha confirmado Europa Press.

La artista ha estado acompañada en todo momento de sus amigos, sobre todo de su hijo Alejandro Asunción (35) que no se ha separado de su lado: "María está estable dentro de la gravedad. Su organismo está respondiendo bien, pero será a medio plazo. El proceso será muy lento", ha explicado el andaluz.

La cantante María Jiménez en una de sus últimas apariciones públicas.

Dentro de esta gravedad, ha podido dar una buena noticia a los seguidores de la cantante: "Le han quitado la respiración asistida. Sus pulmones están funcionando y en cuanto vean que está bien le quitarán el tubo".

El hijo de la artista también aprovechó para agradecer las múltiples muestras de cariño que ha recibido en estos días, y a las que no ha podido contestar por estar centrado en su madre: "Quiero disculparme con la gente con la que no respondo porque no me da tiempo. No tengo tiempo de responder, no entro ni a las redes sociales, pero hay muchas muestras de cariño", ha apuntado.

Alejandro Asunción y María Jiménez en un montaje de Jaleos.

Aunque dentro de este ambiente de agradecimiento y de lucha por la salud de María Jiménez, Alejandro ha puntualizado que hay gente que no está actuando de forma correcta: "Hay gente que no es amiga y que se cuela en el hospital e intenta sacar información... Gente que quiere sacar algún dato del hospital. Hay que estar pendiente a todos los frentes. No solo al estado de salud de mi madre sino también a proteger su intimidad. Ella se lo merece. Hay gente buena y gente mala también", ha añadido.

