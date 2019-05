El hijo de María Jiménez da el último parte sobre el estado de salud de su madre

Alejandro Asunción (36 años), hijo de la cantante María Jiménez (69), ha querido dar personalmente la última hora sobre el estado de salud de su madre, que se encuentra ingresada en el Hospital San Rafael de Cádiz desde el pasado 2 de mayo. "María está estable dentro de la gravedad. Su organismo está respondiendo bien, pero será a medio plazo. El proceso será muy lento".

Con este mensaje, prácticamente el mismo que hace 48 horas cuando se obtuvo el último parte médico, el hijo del fallecido actor Pepe Sancho ha querido tranquilizar a todos los seguidores de su madre y a las personas que le han mostrado infinidad de cariño en estos días. "Quiero disculparme con la gente con la que no respondo porque no me da tiempo. No tengo tiempo de responder, no entro ni a las redes sociales, pero hay muchas muestras de cariño", apuntó.

Hay una buena noticia, y es que María Jiménez está respirando por sí sola: sus pulmones han reaccionado. "Le han quitado la respiración asistida. Sus pulmones están funcionando y en cuanto vean que está bien le quitarán el tubo".

Ver esta publicación en Instagram COMUNICADO #mariajimenez #comunicado Una publicación compartida de Maria Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial) el 23 May, 2019 a las 8:05 PDT

En última instancia, Alejandro, que intervino en el programa Viva la vida, también ha querido aclarar lo siguiente: "Hoy te he atendido porque ya lo había concertado con tu equipo, pero de verdad que no tengo tiempo y además, he estado hace dos días en teles y tampoco creo que sea coherente estar cada dos días informando. Pero agradezco vuestro tiempo y agradezco que le deis cariño a mi madre", ha concluido.

El hijo de la artista también ha querido denunciar públicamente que hay personas intentando acceder al centro clínico para obtener información sobre la salud de la cantante de forma ilícita. "Hay gente que no es amiga y que se cuela en el hospital e intenta sacar información... Gente que quiere sacar algún dato del hospital. Hay que estar pendiente a todos los frentes. No solo al estado de salud de mi madre sino también a proteger su intimidad. Ella se lo merece. Hay gente buena y gente mala también".

La cantante María Jiménez permanece ingresada en el Hospital San Rafael de Cádiz desde que hace 24 días tuviera que ser operada de urgencia por una obstrucción intestinal. Lo que parecía una intervención sin demasiada complicación, finalmente ha derivado en problemas mayores que mantienen a la artista en la Unidad de Cuidados Intesivos, observada continuamente por profesionales del centro clínico gaditano.

