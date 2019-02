La brutal acusación de maltrato de María Jesús contra Tejado en GH DÚO

Juro que al filo de las doce de la noche de este martes he entrado en una suerte de parada respiratoria viendo Gran Hermano DÚO. Casi como esos momentos en los que la gente narra que ve su vida pasar. Se me ha parado el corazón, como que hay Dios. Cuando ya creía que no iba a pasar nada extraordinario en la casa de Guadalix; cuando creía que Antonio Tejado (32 años) había quedado hecho un guiñapo - el tío se está ganando, a pico y pala, el sueldo- y que lo habían devorado por completo María Jesús Ruiz (35) y Candela -sus dulces y amadas féminas-, resulta que la de Jaén, con esa verborrea que el Altísimo le ha dado, ha soltado la mayor burrada jamás vista en televisión. Ella, precisamente ella, con la imagen que tiene tan heroica y feminista, se tira a la piscina de los malos tratos con una ligereza que asusta.

Resulta que ha relatado una escena en la que, según ella, sintió miedo por la reacción virulenta de Antonio Tejado en la casa. Qué digo miedo, ¡pavor! Y antes de desgranar semejante momento, yo, que me conozco el percal, he sentido un fogonazo de lucidez y, sí, también de maldad: aquel momento en un Deluxe en el que reconoció María Jesús que se había inventado un maltrato por parte de José María Gil Silgado. No conozco la veracidad de aquel, pero sí el de este: ¡puro teatro! Dicho lo cual -y reseñando que Julio Ruz fue expulsado de Guadalix después de que la doña asegurara que no lo podía controlar- este martes la Ruiz lo ha vuelto a hacer: para ella, Tejado es un hombre violento, que a veces no puede controlar su fuerza de miura y que entre las paredes del reality ha sentido miedo. Vayamos por partes para que ustedes lo entiendan.

María Jesús descargando contra Tejado. Mediaset

Tejado ha tenido este martes, con total seguridad, uno de sus peores días desde que entró a concursar; si bien ha sido el protagonista absoluto de cada debate, de cada Límite 48 horas y de cada gala, en la actualidad, con la repesca de su ex Candela, la cosa se ha precipitado de la peor de las formas. Antonio no tiene escapatoria: su ex le ha acusado -con nombres y apellidos- de todas las infidelidades que acometió antes de Guadalix y aun siendo su pareja. Para más inri, lo ha tildado de ser un mentiroso compulsivo y de un baboso que se deja menear por cualquier falda que vea desfilar. No solo eso: cual pleno aquelarre, Tejado ha visto cómo Candela y María Jesús -la mujer con la que ha tonteado en la casa- se han aliado contra él. Antonio es el anticristo, Antonio se merece la más cruenta de las condenas, Antonio es un animal, primitivo, salvaje, despiadado, sin corazón.

Asentados los precedentes, vayamos a lo mollar: en un momento dado de la noche, María Jesús relata cómo se ha comportado Tejado al verla dialogar en una habitación con Candela, en plena publicidad. Os dejo sus palabras, algún día se estudiarán: "Estaba con Candela comentando lo que había pasado -lo de las infidelidades- cuando Antonio ha venido de una forma muy violenta, avasallando y diciéndome a mí barbaridades. Fíjate cómo estaría este señor que se ha tenido que poner las manos atrás porque se conoce, para que no haya ningún tipo de riesgo porque es capaz de todo". En ese momento, en el que la han sepultado los abucheos desde plató, prometo que he pensado: María Jesús se ha cargado su concurso este martes. Su discurso, por injusto, impostado, irreal y deleznable, la va a hacer abandonar el reality más pronto que tarde.

Oye mira ...

A mi Tejado me repatea...

Pero esto NO Marichús... esto NO #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/eY1LqE27IQ — La Rose 💫 (@La_Rose_9) 26 de febrero de 2019

María Jesús repitiendo la misma jugada que hizo con Julio acusando a la gente de maltratador. Muy rastrero por su parte. #GHDÚOLímite7 — Dé. (@DeMalastare) 26 de febrero de 2019

Marichus se acaba de cargar su concurso #GHDÚOLímite7 — Eva (@evitaleon74) 26 de febrero de 2019

MJ VETE YA DE ESA CASA PERRA QUE ERES UNA PERRA #ghdúolímite7 — Ashraf (@Ashraf_______) 26 de febrero de 2019

La acusación fue súper fea #GHDÚOLímite7 — 𝐒𝐫 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐥𝐚́ 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐦𝐨𝐫𝐨𝐬💥🍉 (@LauristasGH) 26 de febrero de 2019

No se puede jugar con el maltrato, nadie!! #GHDÚOLímite7 — Duffy Stark (@DuffyStark) 26 de febrero de 2019

Lo siento, María Jesús, pero aquí hablo yo: NO es NO para muchas otras cosas. Estoy hasta las narices de que las mujeres se escuden -solo las mentirosas y las que tienen por qué callar- en argumentos y estandartes fáciles. Dejemos esos puestos para los casos verdaderamente reales y serios: tú no eres ejemplo de nada y nunca lo serás. Es más, perdóname Dios, avergüenzas a muchas mujeres. Espero que algún día te des cuenta de que ese billete express hacia ningún lado se volverá en tu contra. Total, que esta acusación ha dejado a Tejado lloroso, tembloroso y derrotado. Es más, ¡ha pedido abandonar! "Esto es un peligro, es un circo muy peligroso y, lo siento, no voy a pelear con los leones. Hay límites que no se deben traspasar; en estos momentos el país está viviendo cosas serias como para frivolizar con eso". Chsss, raspando, Antonio. Te lo apruebo por los pelos: no olvides que tú tampoco eres un ejemplo de nada, ¿eh?

Tejado, los infértiles sexuales y Kiko Rivera

Tejado durante su polémica confesión sobre la infertilidad. Mediaset

Como decía, Tejado se gana el pan. Y es que, más allá de la patética escena que le ha dedicado María Jesús, Antonio se ha lucido esta semana a lo grande. Si es que es un bocazas de mucho cuidado: otro que no puede, ni podrá jamás, enarbolar ningún tipo de bandera. Como no sea así, no me puedo explicar cómo puedes decir, en un momento dado, que los infértiles sexuales son unos "mansos" al lado de alguien tan "bravo" como tú. De verdad, que alguien que te quiera bien, allá donde esté, te aconseje rápido, que, hombre, no se puede soltar todo lo que uno piensa. O mejor, que te enseñen a no pensar así. Hazme caso, consejito de alguien al que no le caes mal.

Qué clase de ejemplo pone el defensor de M Jesús, cuando hablan de la "broma de la fertilidad", diciendo que es igual que cuando Sofía no nomina a Ylenia porque se hace caquita.

Oye tío qué te has fumao en publicidad?#GHDÚODBT7 — #flipping.com (@gema_nez) 25 de febrero de 2019

Antonio eres un puto ignorante y un cateto de mierda. Oajala te vayas a la puta calle. Hay muchas parejas con problemas de fertilidad y si te estabas riendo de esas miles de parejas deseando de ser padres y sin medios. #GHDÚODBT7 — Inma (@inmatejeiro) 25 de febrero de 2019

A mí ya cómo han tratado el tema de los tratamientos de fertilidad, me parece que roza un límite que va más allá de un programa de tv. Es un tema muy sensible que afecta a mucha gente y donde hay mucho dolor. Ya está bien de tolerar a este ser humano tan demencial. #GHDÚODBT7 — Truman (@Elarpadehierba) 25 de febrero de 2019

Os parece normal que Tejado se burle de los problemas de fertilidad de Maria Jesus y digo que hay ganado bravo y ganado manso????



Perdona?#GHDUODBT7 #GHDUO24F #GHDUO25F — Stream Liberation (@RN233422) 25 de febrero de 2019

Antonio diciendo “mansos” a las personas infértiles o con problemas de fertilidad y haciendo bromas sobre ello. Qué asco me das hijo mío. #GHDÚODBT7 — Artemisia Wollstonecraft (@mevoydelavida91) 25 de febrero de 2019

Ah, y nos despedimos con Kiko Rivera (34). El hijo de Isabel Pantoja (62) se ha confesado y ha contado una escena que, madre de Dios, me ha dado bastante repelús. Resulta que hubo una época en Cantora en la que su hermana Chabelita (23) se ría mucho en su habitación y la Pantoja -no muy dada a la risa- le pedía que se callara cada dos por tres. Un día, continúa contando Kiko, la niña le confesó a la asistenta de turno que había un hombre que le hacía reír por las noches: ¡el cuadro de Paquirri! No me digan que no es tétrico el tema. Por favor, Kiko, aguántanos mucho en Guadalix.

Salvada: María Jesús

Nominados: Raquel y Kiko Rivera

Expulsado de la repesca: Fede

