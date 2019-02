La reina Sofía reaparece en un acto público al lado de su hija, la infanta Elena

La reina Sofía (80 años) ha vuelto este martes a la vida pública para cumplir con los compromisos de su agenda oficial. Reaparece, de esta manera, después de un tiempo alejada de los focos. La mujer de Juan Carlos I (81) no podía faltar a la entrega de Becas de la Fundación Reina Sofía.

Pero la monarca no ha acudido sola. Y es que a pesar de la ausencia del rey emérito, con quién, según apunta la revista Másymás, no quiere volver a coincidir públicamente, sí que la ha acompañado su hija, la infanta Elena (55). La presencia de su primogénita no estaba anunciada por la agenda de Casa Real, sin embargo ha asistido por su trabajo en la Fundación Mapfre.

Madre e hija se han mostrado de lo más cómplices, estando Elena muy pendiente de su madre en todo momento, a pesar de que no estaban sentadas juntas. Eso sí, desde primera fila ha podido comprobar con admiración como doña Sofía continúa cumpliendo con sus compromisos y su labor como reina.

La reina Sofía y la infanta Elena por separado en un acto oficial Gtres

La madre de Felipe VI (51) ha acudido a la entrega de las becas, otorgadas para favorecer la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Una causa con la que la emérita está más que comprometida y ha apoyado siempre desde su cargo.

Este es el segundo acto de la emérita en lo que llevamos de 2019. El primero tuvo lugar el pasado día 10 de enero en los Premios Nacionales de Deporte. Ahí sí le acompañó Juan Carlos y también Felipe y Letizia. En esta ocasión, la reina se ha volcado, junto a su hija, en la investigación por la lucha contra el Alzheimer, función en la que vuelva mucho tiempo y esfuerzo.

[Más información: Juan Carlos no celebrará su 81 cumpleaños con toda su familia: un mal comienzo]