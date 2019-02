El vomitivo comentario de Tejado a Candela en GH DÚO: eres un trozo de carne

Este domingo en el debate de Gran Hermano DÚO los concursantes han tenido tres importantes visitas a modo de repesca: Candela -esa señorita que ha encontrado un filón en sacar tajada del machismo galopante de Antonio Tejado (32), tiene para dejar apalgatado a su nieto-, Sofía Suescun -ex de Alejandro Albalá y persona perdida en el mundo- y Fede -un tío que... que es muy guapo y habla un poco raro. Ah, ex de Ylenia Padilla. Al menos, ya tiene como dos líneas de currículo-. Total, que los que mueven el cotarro de GH DÚO, que son más listos que el hambre, han decidido volver a meter a este trío por aquello de agitar la casa y quitar el polvete.

Y no vean si lo han conseguido. Ahí tienen, a modo de aperitivo, a Candela, María Jesús Ruiz (35) y Tejado. Cada uno, un valor seguro; los tres, bomba de relojería. No hay que olvidar que la de Jaén y Tejado iniciaron un roneo cuando Candela fue expulsada y, claro, ella ha pedido explicaciones en calidad de ex. Pero, antes de adentrarnos en tan elegante tema, me quiero detener en el recibimiento machista, sucio, misógino, detestable que Antonio le ha hecho a Candela. Nada más verla, la ha auscultado con una mirada cargada de lascivia y suciedad -deteniéndose en sus pechos y sus muslos- para, con alacridad, hacer la siguiente valoración: "Estás más delgada, hija mía". ¿En serio? ¿Con toda la que tienes montada en Guadalix le dices eso a tu ex? Claro, como si fuese un mísero trozo de carne al que hay que analizar con lupa por si se relaja y coge unos kilitos. Cuidado, que ya pierdes valor en el mercado de la carne fresca.

Tejado durante su encuentro con María Jesús y Candela. Mediaset

Ese es el nivel que se respira en Tejado, el cavernícola sobrino de María del Monte (56). A él no le preocupaba otra cosa de su reencuentro con Candela -a la que dice que tanto amó- que dejarla en ridículo y reducirla a unos kilos, a una fisonomía, a un sexo. Al que a mí me gusta; que, oye, estamos separados, pero lo mismo mañana volvemos y tienes que apetecerme. Total, que Antonio Tejado ha sacado pecho de tiburón y no se ha arredrado ante Candela, que venía con la munición cargada y dispuesta a cargárselo por infiel -ella se ha enterado de que, antes de entrar, Tejado le puso los cuernos-. Pero, hups, no me lo esperaba, Tejadito ha escurrido el bultito; él siempre ha sido un caballero. Ay, le ha faltado decir eso tan de moda hoy en día: soy feminista.

"Ya veremos cuando salga, porque yo a ti no te he sido infiel en ningún momento. A lo sumo, se habrá visto una chica con la que me mandé mensajes en nuestro impasse, que yo me conozco el tema, pero nada más. Yo tengo todas las pruebas en mi móvil y mi vida cuando no he estado contigo no te importa", suelta el menda. Como dato curioso: toda esta retahíla la suelta Antoñito sin ni siquiera abrir en exceso los labios Candela. Él se ve en la obligación de dar una justificación, de atropellarse en sus excusas: pero, ojo, que voy con mi verdad por delante y no tengo nada que ocultar. Eso sí, si creían que lo habían visto todo, llega María Jesús y en su face to face con Candela se corona la tía.

Os recuerdo: María Jesús se ha liado con Antonio en la casa de Guadalix justo al salir expulsada Candela. La exmiss siempre ha dicho que Candela es su amiga. Claro que, nunca se espera una que esta aparezca para dejarte las cosas claritas. Atención a la bajada de bragas de María Jesús -perdónenme la expresión-. Toma la palabra la de Jaén.

-Te he pensado por dentro (a Candela)

-¿Y por fuera?

-Tú sabes cómo es el percal, que Antonio es un zalamero

-¿Y tú qué eres?

-Yo me he dejado querer

-¿Y ahora?

-Ahora nada, tuvimos una tontería de una semana

Menuda decepción. Cuando le ve las orejas al lobo, se pliega. ¿Que tú tuviste solo una tontería durante una semana? ¿De verdad te lo crees, María Jesús? Yo creo que se te ha ido la pinza un poquito: no se puede ir de amiguísima, de best friend de la ex del hombre con el que te estás retozando por las esquinas. Lo mismo es que soy un tío chapado a la antigua. Lo mismo, oye.

Jajajajaja candela riendose en la cara de antonio representandonos a todo Twitter #GHDÚODBT7 — ElVeneno (@BrahianMe) 24 de febrero de 2019

Se están dando ZASCAS a derecha e izquierda vamos JAJAJAJAJA me puto encantan estas dos MALÉFICAS 👏🏻 #GHDÚODBT7 — Marcial Pérez (@FaMarcial) 24 de febrero de 2019

Marichús es hábil no se le escapa una #GHDÚODBT7 — Elo🧦 (@HumanitosTv) 24 de febrero de 2019

Jajaja MJ dejando mal a Candela. Está pasando. #GHDÚODBT7 — Koala amigo (@KoalaDoug) 24 de febrero de 2019

Ojalà MJ y Candela hagan team joder #GHDUODBT7 — 💣 (@terelucam) 24 de febrero de 2019

La paranoia de María Jesús y Kiko, ¿queriendo irse?

María Jesús en 'GH DÚO'. Mediaset

María Jesús, como nominada de esta semana, está muy rayada en la casa de Guadalix. Cree que todos están contra ella, que hay un frente común muy fuerte que quiere destruirlas a ella y a Raquel para salvar a Kiko Rivera (34). Y ella, toda guerrera, asegura que ha llegado el momento de unir fuerzas y les ha pedido a todas las mujeres de la casa -como gran adalid del feminismo que es- que se junten para destronar a los hombres y echarlos del concurso. Vamos, quiere liderar un sendo golpe de estado que en los próximos días tomará fuerza.

Pero, mientras esto llega, María Jesús se desahoga en contra de Carolina Sobe, su gran decepción en la casa: "Carolina me sonsaca, me tiene envidia. Yo le cuento cosas como amiga y luego es una traicionera. Malmete mucho, a todo el mundo, ¡cuánta maldad en un suelo cuerpo!" Ojo, que ya puesta, también tiene para Kiko: "Es un maruja, cotilla y chismoso. Por ganar es capaz de machacar a cualquier compañero. Hay muchos asesinos del directo". La verdad es que a ingenio a la hora de fabricar dichos no le gana nadie.

No nos despedimos de Kiko. El DJ ha tenido un momento de debilidad y se ha vuelto a abrir en canal en el confesionario de la casa. Y es que teme mucho a su primera nominación. Lo cierto es que tiene miedo a ser expulsado pero también tiene ganas de salir. Echa mucho de menos a su familia y le encantaría recibir una visita de su hermana, su prima o lo que sería mejor todavía, de su madre. Por otro lado, también ha confesado que su paso por la casa le ha cambiad: "No soy el mismo Kiko que hace 4 años y mucho menos que hace 2 años". También ha confesado sentirse muy orgulloso de estar aguantando tanto tiempo y de cómo está llevando Irene Rosales la situación: "No pensaba que fuera a aguantar tanto". Y que gracias a la participación de ambos ya han conseguido pagar todas sus deudas. ¿Será porque ya ha hecho cuentas y se ve con las deudas cubiertas por lo que dicen que quiere abandonar? Por cierto, qué vergüenza que no sepas limpiar un baño. Solo se echan inútiles al mundo.

que gracioso que Kiko con 35 no sepa limpiar ni un puto plato #GHDÚODBT7 — Señor de Tyrell (@TyrellWho) 24 de febrero de 2019

Kiko Rivera , 30 años, 3 hijos y nunca ha limpiado un baño #GHDÚODBT7 pic.twitter.com/j4hMa3eVjr — Khaleesi31 (@Khaleesi313) 24 de febrero de 2019

El Pantojo es tan pero tan inútil que yo creo que le falta lo mínimo pa cagarse encima #GHDÚODBT7 #GHDUO24F — GHDUO KIKO AL 27050 (@balaperdida143) 24 de febrero de 2019

Repescados: Sofía Suescun, Fede y Candela

Nominados: María Jesús, Kiko Rivera y Raquel

