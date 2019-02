Lourdes Montes: "Es totalmente falso que tenga mala relación con Eva González"

"Eva y yo no hemos tenido un problema en la vida", así de rotunda se ha mostrado Lourdes Montes (35 años) respecto a los rumores que apuntaban a una mala relación con Eva González (38), la mujer de su cuñado Cayetano Rivera (42).

La diseñadora ha amadrinado un acto junto a Saul Craviotto, en la que ha sido su primera aparición pública tras dar a luz a su segundo hijo, Curro, y ha querido dejar claro que la relación entre la presentadora de La Voz y ella es más que cordial. Ha añadido, además, que el motivo por el que aún no ha conocido a Curro se debe a cuestiones profesionales y no personales.

Lourdes Montes en el evento.

Vestida completamente de rojo pasión, con un favorecedor vestido que ha combinado con botas altas de tacón de aguja y melena suelta, Lourdes no ha tenido reparo en confesar que convencerá a su marido, Fran Rivera (45), para tener un tercer hijo, pero antes quiere ponerse a la altura del diestro en romanticismo e intenta llevar con resignación la vuelta a los ruedos de su marido, algo con lo que siempre lo pasa mal.

La vemos rodeada de muchos corazones.

Muy bien, es un día bonito el de San Valentín para hacer esas cosas que en el día a día no podemos hacer por tiempo, y el detalle siempre hay que tenerlo. El World Duty Free es muy cómodo, tienes muchas opciones, yo siempre lo escojo en el último momento.

¿Qué tipo de regalos le suelen gustar a su marido en estas fiestas?

Pues suele ser coqueto con varias cosas, los perfumes siempre le hacen ilusión, alguna crema, pero siempre de las mismas marcas porque es muy meticuloso para eso.

Este San Valentín es especial, está Curro. ¿Van a sacar algún tiempo para hacer algo ustedes?

Nosotros lo intentaremos. Pero sí, algo tenemos que hacer porque eso siempre es importante para la pareja.

¿Francisco es romántico?

Sí, mucho más que yo. Es muy detallista y eso nos encanta a las mujeres. Estoy tomando nota para ponerme a su nivel.

¿Cómo esta después del parto?

Me encuentro fenomenal, lo que tengo es mucho sueño.

¿Qué tal está el pequeño?

Muy bien, el peque está genial, estoy encantada con mi gordo.

¿Cómo lleva la niña la llegada del hermanito?

Pues yo pensaba que lo iba a llevar fatal y Carmen está como loca por su hermanito. Ella se ve súper mayor y lo quiere hacer todo con él. Dicen que los celos vendrán cuando sea mayor.

¿Ella sigue siendo la reina de la casa?

Sí, es que esta en una edad súper divertida, está hablando constantemente.

¿Se parece más a usted o a Francisco?

Está muy mezclada, depende de la foto que veas, la boca es mía eso es verdad.

¿Y el pequeño?

Ni idea, antes era más Rivera pero ahora no sé... Como cambian tanto no sabría decirte.

¿Lo van, a llamar Currro, no?

Sí, sí.

¿Cómo esta Francisco con el niño?

Carmen esta ahora más graciosa y hace más cosas con él, Fran prefiere los niños más mayores, tan pequeños le aburren.

¿Han pensado en un tercero?

Yo ahora pienso en un embarazo y me da una pereza enorme, pero siempre he querido tener tres, por lo tanto cuando se me pase esto convenceré a Fran para ir a por el tercero.

Ver esta publicación en Instagram En casa se esta mejor que en ningún sitio... Una publicación compartida por lourdes montes (@lmontesoficial) el 18 de Dic de 2018 a las 6:55 PST

¿Cómo lleva la vuelta al trabajo?

La primera semana estuve tranquila en casa, pero ya no he parado, no me gusta quedarme en casa sin hacer nada.

¿Le ha sorprendido la vuelta a los ruedos de Francisco con Cayetano?

Bueno... no es una corrida importante, preferiría que no, pero dentro de lo grave esto es lo más leve.

Se ha hablado mucho de que Eva no ha podido conocer al pequeño.

Es que no para de trabajar, le ha pillado con el comienzo de La Voz, le he pasado mil fotos, hablamos mucho. Es totalmente falso que haya mala relación. Eva y yo no hemos tenido un problema en la vida.

¿Cómo está viendo a Kiko en Gran Hemano?

No lo estamos viendo mucho, pero lo que vemos estupendamente y a Irene también genial.

