Pelayo Díaz desvela sus planes de futuro: "Tengo claro que quiero tener hijos"

El reciente matrimonio del momento, Pelayo Díaz (31 años) y Andy McDougall (32), no quiso faltar anoche al evento celebrado por Vanity Fair para dar el premio al Personaje del año 2018. El pasado sábado el estilista y el empresario argentino se dieron el 'sí quiero' en una boda de cuento de hadas y no faltaron grandes amigos de la pareja como Paula Echevarría (41 años). Aunque solo han pasado cinco días desde que la pareja pasara por el altar, nos han querido contar algunos detalles del enlace y sus próximos planes de futuro, entre los que se encuentra la paternidad.

Ya estáis casados... ¿Os gustaría tener hijos?

Yo lo tengo clarísimo. Yo iba a ser padre antes de conocer a Andy. Mi interés máximo era ser padre, era lo que quería. Después conocí a Andy.

¿Qué sentiréis en la primera noche de casados?

Fue muy raro la primera vez que llamé marido a Andy. Soñaba tanto con ese momento... Es como cuando tienes muchas ganas de que sea tu cumpleaños y cuando lo es ya no te sorprende la edad que tienes.

¿Vais a estar viajando para la luna de miel?

Ahora es tiempo de trabajar, más tarde tendremos la luna de miel pero ahora hay que currar y ponerse las pilas. Cuando estéis todos en invierno y muertos de frío entonces diré: "Chao".

Andy, ¿conoces bien el "mundo Pelayo"?

Lo conozco desde hace un año y me encanta. Me divierto siempre, todos los días hay algo diferente así que no hay casi rutina.

¿Conocéis a Salma?

No, pero admiro mucho su trabajo. Además de Personaje del Año es una mujer con cosas muy claras, representa el movimiento Me Too y tengo ganas de conocerla.

¿En qué proyectos estáis inmersos ahora mismos?

Estoy trabajando en una colección de ropa para una marca de Madrid y estoy deseando lanzarla para que vengáis a la fiesta. Tengo otros proyectos pero no me quiero lanzar a decir qué es porque todavía no está todo por ver. Andy me está ayudando mucho porque es un gran empresario. También espero seguir en la televisión, pero por el momento no quiero hacer realities, quiero presentar otro tipo de programas. No quiere decir que no me lo pase bien en los realities, me refiero a que me encantaría volver a presentar otro tipo de programas, como cuando estaba en Cámbiame que lo que más me gustaba era la rutina. Al final eran tres o cuatro días a la semana haciendo lo que me gustaba.

Y de los programas que hay ahora... ¿Cuál te gustaría presentar?

Me suena muy fuerte quitarle la silla a alguien. Faltan programas para un público más joven que les guste las redes sociales y la moda. Hay mucho material para trabajar si salimos de los formatos que conocemos... Me gustaría abrir hasta una productora. Tengo muchas ideas pero necesito alguien que me diga: "Vamos a dibujar lo que quieras hacer y vamos a ponerlo sobre papel".

