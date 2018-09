Úrsula Corberó sobre Chino Darín: "Se podría decir que estoy muy enamorada"

Úrsula Corberó (28 años) se encuentra en su mejor momento, tanto profesional como personal pero hizo un hueco en su apretada agenda para no perderse la presentación de la nueva colección de gafas de sol de Mó de Multiópticas en la que colabora y lo hizo con uno de sus originales looks a los que nos tiene acostumbrados.

Con un ajustado vestido en color rojo, Úrsula comentó que está en uno de los mejores momentos de su vida y es que a sus éxitos profesionales hay que sumarle la felicidad que vive al lado del actor Chino Darín con el que mantiene una relación cada día más afianzada.

Confesando que ahora sí que le reconocen en Argentina tanto por su relación con Chino como por su papel en La Casa de Papel, Úrsula se mostró de lo más agradecida con la gente que le felicita por su trabajo.

Úrsula, ¿utilizas las gafas para ocultarte?

Al contrario. Una gafa bonita, bien grande, te completa el look y hace que te sientas más poderosa.

Hay un toque japonés en esta campaña fotográfica, ¿es un guiño a tu personaje en 'La Casa de Papel'?

Me llama mucho la atención la estética japonesa y cuando vi Tokio en el guión de la serie, me pareció el mejor nombre que puede tener un personaje. El logo que lleva el ojo es el logo que llevé en los premios feroz y fue una idea de MO y me flipa y me encanta.

¿Cuál está siendo la repercusión de la serie en tu vida?

No se me ha pasado la emoción, estamos súper emocionados. Es muy difícil pensar que puede pasar algo así. He tenido la oportunidad de viajar durante todo este año por varios sitios y es increíble. La gente se acerca y te dice cosas. Me hace mucha ilusión cuando se acercan las mujeres porque las mujeres de la serie tienen un papel muy importante, muy placentero.

¿Miedo tener tanto éxito?

Al principio fue como un poco de shock. Me siento afortunada con mi trabajo y que la gente te pare por la calle. Que me paren por la calle gente de diversos países, es maravilloso.

¿Has tenido tiempo para descansar?

Llevo cuatro meses de vacaciones, merecidas.

¿Cuánto tiempo sin tenerlas?

Mucho tiempo. La verdad que ha sido un año increíble, con la serie, con el rodaje de Julio Medem, he tenido mi primer proyecto en inglés.

¿Algún profesor? ¿Te han ayudado?

Ha sido un poco de valiente lo que he hecho porque no hablaba mucho inglés, pero tengo un coach maravilloso, Bruno Sevilla, que lo adoro y lo amo y me ayudó muchísimo y en el rodaje mucha paciencia conmigo y con esto me he hecho un master.

¿A qué proyectos estás dispuesta?

Lo que venga.

¿Has estado en argentina?

Sí. Es tan bonito, me gusta mucho.

¿Ha habido presentación oficial?

Las presentaciones oficiales fueron hace tiempo ya.

Se te iluminan los ojos cuando hablas de chino. ¿Muy enamorada?

Será por eso seguramente.

¿Estás muy enamorada?

Se podría decir, sí.

La diferencia de viajar ahora a argentina es que ahora eres muy conocida con la serie.

Sí, lo he notado. Al principio fue un poco shock. Cuando iba a Argentina y no me conocía nadie de repente sí, la gente me conocía y es muy bonito, te hace mucha ilusión, la gente es maja, es divina, se emociona y no puedo evitar emocionarme con ellos.

¿Merece la pena perder esa privacidad?

He tenido mucha suerte que la gente me reconozca por un trabajo que es lo que más me gusta del mundo. Cuando te sientes orgullosa de algo que has hecho, cuando te dejas la piel y cuando la gente te para y te felicita, es increíble.

¿A quién paraban más para pedir autógrafos a ti o a Chino?

Está reñida la cosa.

