Isa Pantoja juega al despiste y engaña con la ubicación del bautizo de su hijo

"Me siento bendecida", escribía Isa Pantoja (22 años) este sábado por la mañana a través de un story de su cuenta de Instagram. El día ha llegado. Este 7 de julio, por fin, su hijo Alberto Isla Pantoja (4) ha recibido el sacramento del bautismo en la localidad gaditana de Sanlúca de Barrameda. Lo habitual es que los padres bauticen a sus hijos antes de cumplir su primer año. Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja (61) ha esperado cuatro años y cuatro meses para que su hijo reciba el agua bendita. Los motivos solo ella los conoce.

Isa Pantoja en el bautizo de su hijo Alberto. Gtres

Hasta Sanlúcar de Barrameda se ha trasladado Irene Rosales (27), esposa de Kiko Rivera (34), pero sin la compañía del DJ, que ha preferido declinar la invitación al bautizo del hijo de su única hermana alegando, de nuevo, problemas de salud.

Irene Rosales llegando al bautizo del hijo de Isa Pantoja. Gtres

Otro disparo directo al corazón de Chabelita ha sido la ausencia de su madre, Isabel Pantoja. La elección de Dulce (50) como madrina del pequeño Alberto Isla por parte de Chabelita fue algo que hirió de muerte a la cantante. En última instancia, se conoce que la exconcursante de Supervivientes intentó que su madre fuese la madrina, por petición de Alberto para conseguir así matar dos pájaros de un mismo tiro: engrosar económicamente la exclusiva (una foto con Isabel Pantoja vale más) y acercar posturas entre su madre y su novio, sobre el que pesa una demanda por vulneración en el derecho al honor y a la intimidad y que por el momento Pantoja no piensa retirar. Isabel Pantoja dijo un rotundo 'no'. Aunque se desconoce, por el momento, si tanto Kiko Rivera como su madre, Isabel Pantoja, harán lo que ya hizo la tonadillera en el bautizo de la pequeña Carlota Rivera Rosales. Es decir, no acudir a la misa pero sí hacer acto de presencia en el almuerzo familiar. Y puede que tenga sentido esta teoría, pues Isa Pantoja ha utilizado una reprobable estrategia basada en filtrar una invitación con una localización determinada del convite que finalmente no ha sido tal. Según la invitación, la comida tendría lugar en la Viña Santa Petronila en la Carretera del Calvario en dirección Jerez de la Frontera.

Dulce, en el bautizo de Alberto Isla Pantoja.

No obstante, los medios de comunicación trasladados hasta allí han comprobado en primera persona cómo Isa los ha sometido a un engaño. No se celebra allí el bautizo del pequeño Alberto. La versión de que Isabel Pantoja y Kiko Rivera hagan acto de presencia en el convite cobra fuerza, pues estarían preservando la imagen de la exclusiva, prevista para el próximo miércoles.

