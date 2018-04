Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa regresan de sus vacaciones de Semana Santa

Al igual que muchos de los rostros más conocidos de nuestro país, también Isabel Preysler (67) y Mario Vargas Llosa (82) han viajado hasta Sevilla para disfrutar de la Semana Santa. Ya a su regreso a Madrid la pareja mostró su lado más cariñoso y sonriente y es que no dudaron en cogerse de la mano para pasearse por la estación de AVE de la capital madrileña.

Como no podía ser de otra forma, la pareja se ha vuelto a colocar en el punto de mira por la reciente entrevista que Tamara Falcó (36) le realizó a Mario Vargas Llosa para la revista Vanity Fair y es que han surgido muchos rumores sobre cómo se ha tomado Isabel dicha entrevista. Con la cercanía y la naturalidad que le caracteriza, la socialite no dudó en disolver dichos rumores y es que aseguró que conoce a su hija Tamara a la perfección: "Fue muy familiar, muy entrañable y sincera, como es ella".

Vargas Llosa e Isabel Preysler se despiden de Sevilla. Gtres

Hay quien dice que Isabel Preysler no se tomó del todo bien la entrevista que Tamara Falcó realizó con Bertín Osborne (62) para el programa Mi casa es la tuya. Sin embargo, ella misma ha querido desmentir esta información asegurando que le pareció muy divertida y que se rió mucho: "Que va, en absoluto, conozco a Tamara como la conocéis todos y me he reído mucho".

Respecto a si hay planes de boda entre ellos para este 2018, Mario Vargas Llosa ha asegurado que con esas preguntas "ya estamos entrando en cosas serias", por lo que parece que la pareja aún no se lo ha planteado. Lo que sí que está claro es que esta relación cada vez está más consolidada y que va viento en popa.

isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, vuelta a Madrid tras la Semana Santa

[Más información: Tamara Falcó, su Semana Santa de expiación tras el ridículo con Vargas Llosa]