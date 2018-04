Imanol Arias e Irene Meritxell se pronuncian sobre su boda

Este lunes les hemos podido ver muy sonrientes paseando por las calles de Madrid y luciendo alianza. Los 'recién casados' se muestran orgullosos y felices tras su boda civil el pasado 27 de noviembre en una notaria de Madrid. Imanol Arias ha pedido respeto a la prensa y ha asegurado que a pesar de haber podido vender la noticia, no lo ha hecho, por lo que quiere que continúe siendo parte de su intimidad: "Yo no lo he vendido, porque lo podría haber vendido".

Irene Meritxell reaparece tras su boda con Imanol Arias JALEOS

Por su parte Irene Meritxell también ha querido pronunciarse al respecto asegurando que ni para ellos ni para su entorno ha sido algo que haya sorprendido: "Sorpresa para vosotros, para nosotros ninguna". Además, sobre los rumores que indican que ningún familiar acudió al enlace, Irene se ha mostrado tajante asegurando: "Estábamos los que teníamos que estar".

Está claro que la pareja está en uno de los mejores momentos en su relación tras varios altibajos, pero nada que el amor no pueda solucionar. Ambos son el claro ejemplo de que la edad no importa ya que hay un diferencia de 20 años.

