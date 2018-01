Fonsi Nieto, obcecado con la protección de su hijo: JALEOS es testigo

Fonsi Nieto (39 años) no puede más y ha optado por la vía legal para evitar que Alba Carrillo (31) exponga a su hijo en los medios de comunicación. No quiere ver al menor envuelto en la vorágine televisiva. Su último paso al frente ha consistido en acudir al Defensor del Menor para que vele por los intereses del pequeño, tal y como ha avanzado La Otra Crónica.

El piloto no está dispuesto a que la madre del niño hable en los platós de televisión sobre él. De hecho, Alba ya no hace mención de su vástago por su nombre, sino que se refiere a él como "personita". No solo la determinación de Fonsi ha calado en la maniquí en lo que respecta a su trabajo en televisión, sino que en las redes sociales ya no hay rastro del menor, cuando antes era más que habitual ver imágenes maternofiliares.

En su obsesión por la protección de su hijo, Fonsi Nieto ha advertido a diversos medios de comunicación de que su hijo, en caso de ser fotografiado, debe aparecer con el rostro pixelado. En concreto, JALEOS ha sido testigo de cómo el sobrino de Ángel Nieto ha 'estudiado' todas las imágenes que se han emitido de su hijo - de hace unos años hasta la actualidad- y cómo ha instruido a través de su abogada para que se retirasen de aquellos medios en los que la cara del pequeño se apreciaba con claridad. Esta medida no hace si no corroborar que Fonsi Nieto va a por todas en pos de la intimidad de su hijo.

Alba Carrillo en imagen de archivo. Gtres

Luchará por la custodia compartida

Este verano, Fonsi empezó a preparar un recurso para solicitar la modificación de la custodia de su hijo con el objeto de hacerse con la tutela total del menor, en vez de compartirla con Alba Carrillo. Entre las medidas que ha adoptado el piloto está la de solicitar un análisis del modo de vida de la madre de su hijo, así como estudios psicológicos de la misma. Según la versión de Nieto, la modelo ha tomado varias decisiones concernientes al menor sin consultárselo.

