Flavio Briatore y Elisabetta se separan: su millonario acuerdo de divorcio

"Soy una santa por aguantar a Flavio", dejó claro Elisabetta Gregoraci (37 años) en una entrevista concedida el verano del año pasado. En ese momento parecía que hablaba en clave de humor, pero en vista del desenlace de su relación que acaba de hacerse público la frase de la italiana escondía una gran verdad. El matrimonio ha decidido hacer firme su separación en plena Navidad.

Una década juntos. El magnate de la Fórmula 1 Flavio Briatore (67) dio el 'sí, quiero' a la modelo en 2008 y durante años pasearon su amor sin cesar por los paddock de los grandes premios automovilísticos. Sin embargo, en los últimos tiempos la prensa transalpina, como el diario Oggi que es el que afirma ahora la separación, hablaba de crisis en el matrimonio y finalmente el pasado 23 de diciembre se llevó a cabo el movimiento definitivo que lo confirma: la firma del acuerdo de divorcio.

Ambos acudieron a un despacho de abogados en Milán y sellaron el fin de su relación sentimental. En los papeles que firmaron de mutuo acuerdo señalaron la división de sus pertenencias así como el modo en el que continuarán con sus negocios en común. Por eso, según se declara en el acuerdo, Elisabetta seguirá viviendo en Montecarlo, pero no lo hará en el domicilio familiar, sino en una nueva vivienda cuyo alquiler pagará el agente deportivo mensualmente. También será suyo el ático de lujo que tienen en Roma.

Elisabetta y Flavio con su hijo, en el paddock de un gran premio de Fórmula Uno. Gtres

Además, la modelo recibirá una pensión de una cifra "abundante" que le permitirá realizar su vida de forma sosegada y no perderá tampoco su parte del dinero invertido en las aventuras empresariales que compartía con su ya exmarido, porque seguirá figurando como accionista de todo ello.

Pero la división no solo se ha llevado a cabo en lo monetario, ya que lo más importante de sus vidas también ha tenido que dividirse estas navidades: su único hijo en común, Falco Nathan. El niño de siete años ha pasado la Nochebuena junto a su padre en Kenia y la Nochevieja ha sido una celebración al lado de su madre.

No es el único vástago de Briatore, ya que tuvo una niña fruto de su relación con la modelo alemana Heidi Klum (44), pero en esa ocasión nunca llegó a conocerla pues su polémico noviazgo con la maniquí acabó antes de que diera a luz y la adoptó la nueva pareja de ella. Sin embargo, Flavio no actúa de la misma manera con el hijo que tiene con Gregoraci. Y es que Elisabetta no solo fue la que consiguió cautivar al soltero de oro, sino también la que logró enternecerle y sacar su faceta más paternal.