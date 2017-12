Eugenia Martínez de Irujo: "Nunca hablé con mi madre sobre la homosexualidad"

Eugenia Martínez de Irujo (49 años) siempre ha sido una mujer progresista que ha roto con los estereotipos de la clásica aristócrata: cierto aire jipi, abierta de mente... Lo acaba de demostrar en una entrevista que ha concedido a Shangay, un medio enfocado a un público LGTB.

En esta revista responde a preguntas sobre el mundo gay y diversos aspectos relacionados con este tema. Según cuenta en un previo Nacho Fresno, subdirector de la revista, le plantearon el proyecto a Eugenia hace unos meses, y desde el primer momento aceptó encantada. "Shangay es una revista en la que me apetece estar", asegura en este medio. ¿El problema? Encontrar un hueco en su agenda para poder organizar la entrevista y hacer la sesión de fotos.

Sin embargo, una vez encontrado el hueco en su ajetreada vida, la aristócrata no ha duda en hablar sobre su relación con el mundo LGTB. En este sentido, asegura que nunca habló sobre este asunto con su madre. "No, nunca hablamos del tema. Surgió de forma natural, la vida evoluciona. Yo es que lo veo con toda naturalidad y... bueno, es como mi hija, que lo ve todo con una naturalidad... Es como antes, en los colegios, lo de los padres separados, pues chocaba mucho. Y lo del mundo gay, pues igual. ¡Que cada uno haga lo que quiera! Hoy en día lo raro es que no se acepte con naturalidad".

También ha hablado sobre su linaje nobiliario, y es que Eugenia nunca ha sido una mujer que haya actuado como otras aristócratas españolas. "No, nunca me he sentido así. Lo ocurre es que me encantan las mezclas de gentes, y estar en todo tipo de ambientes. Aunque mucho más en unos que otros, ¿eh? Pero sí me siento cómoda mezclando: creo que en la variedad está lo perfecto. A lo mejor a la hora de hacer una reunión de amigos, o una fiesta, pues me encanta juntar a gente de varios ambientes, no me gusta nada estar encasquetada solo en un sector", comenta en la publicación.

Casada con Narcis Rebollo

A finales de noviembre la aristócrata compartió una imagen junto a Narcís Rebollo (47) en Las Vegas. En la instantánea se les podía ver vestidos de Marilyn Monrow y Elvis Presley, respectivamente, lo que avivó los rumores sobre una posible boda.

Días más tarde a estas especulaciones se sumó otra imagen desde la mítica Little White Chapel, una empresa especializada en las bodas express típicas de esta ciudad.

Como era de esperar, ambas publicaciones se llenaron al poco tiempo de comentarios preguntando a la aristócrata si era verdad que se habían casado. En uno de ellos le escribían a Eugenia: "Enhorabuena, ojalá haya sido boda y te hayas casado de Marilyn, me encanta". Ella, lejos de esquivar la cuestión, contestó: "Gracias. Pues sí. Besitos".

La pareja mantiene una relación desde hace poco menos de un año, y con este paso han terminado por oficializar su romance y consolidar así la entrada del empresario musical en el clan Alba.

