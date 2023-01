Alba Díaz planta cara al frío con el vestido de Zara más deseado de las rebajas

Edurne cierra filas con Shakira: "No es justo que se diga 'pobres niños' por la...

Las rebajas de enero son un gran momento para empezar a preparar lo que se llevará en las próximas temporadas ya que los precios son muy jugosos. Una de las tiendas con más afluencia estos días es Zara, que conquista a anónimas y famosas con sus descuentos. Una de ellas es Alba Díaz (23 años), la única hija en común entre Vicky Martín Berrocal (49) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (54), que ha compartido con sus seguidores su nueva adquisición.

Se trata de un vestido perteneciente a la marca más famosa del grupo Inditex que, pese a ser de tirantes y contar una amplia abertura, ha estrenado en enero. Tras mostrar el estilismo en su perfil de Instagram, los mensajes no tardaron en llegar: "¡Qué bonito el vestido! ¿De dónde es?", "Te queda maravilloso", "¡Qué guapa! Me encanta en look", le escribieron algunas de sus seguidoras.

No es para menos, pues es una pieza que se ajusta a la figura gracias a su diseño, algo que a la joven influencer le favorece mucho. De cuello vuelto, potencia visualmente la zona del pecho gracias a su escote halter, además de remarcar las caderas con la abertura de la falda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

No solo es favorecedor, también es un vestido muy ponible. Así lo demuestra Alba al llevarlo con unas deportivas, dándole un aspecto deportivo y cómodo. En su caso, ha optado por unas sneakers de Off-White, una marca de lujo que ha conquistado a infinidad de famosas y royals, como Victoria Federica (22), y cuyo precio ronda los 400 euros.

Por el contrario, unas sandalias de tacón alto lo pueden transformar en una gran opción para una cena de noche y, unas planas, en un gran compañero para una cita que no tenga un dress code exigente.

[El bolso de Alba Díaz que combina los tres elementos de moda: elegancia, lujo y sostenibilidad]

Tan solo hay un 'pero' que ponerle a este vestido: está completamente agotado. No se encuentra disponible en ninguna de las tres tallas en las que se fabrica (S, M y L) y es que su bonita forma lo ha convertido en un must. Hay dos opciones disponibles, bien buscarlo en alguna tienda física o apuntarse por correo electrónico a la 'lista de espera' de Zara, que avisará cuando vuelva a estar a la venta.

En cuanto al precio, este es de 17,99 euros, es decir, un 54% menos que la primera vez que salió a la venta, cuando costaba 39,95. Confeccionado en una mezcla de materiales sintéticos, para que la prenda dure el mayor tiempo posible se recomiendan una serie de cuidados: lavar a temperaturas bajas y centrifugados suaves, secarlas en una superficie plana y guardarlas dobladas.

Archivado en Alba Díaz Martín, Moda, Vestidos, Zara

Sigue los temas que te interesan