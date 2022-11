Alice Campello convierte los vaqueros más salvajes de Mango en su nuevo 'must' premamá

Son muchas las marcas de moda que tienen una sección especial para que aquellas mujeres que están embarazadas puedan encontrar prendas cómodas, adaptadas y bonitas con la que lucir la curva más especial de su cuerpo. Sin embargo, en ocasiones estas colecciones no están al día con lo que se lleva, de ahí que muchas futuras mamás se atrevan con diseños que no son exclusivamente premamá.

Este es el caso de Alice Campello (27 años), que embarazada de su cuarto hijo, una niña, se ha ido directa a la nueva colección de Mango para hacerse con unos vaqueros muy originales y que le quedan estupendos. Se trata de unos jeans con un estampado animal que añaden un punto salvaje a cualquier look, captando todas las miradas.

Un must en su armario de embarazada al que, según cuenta, no se ha podido resistir. "No sé cómo he podido entrar en estos pantalones que no son de embarazada, pero me gustaban demasiado", ha escrito, divertida, en la publicación en la que muestra el conjunto.

Estos pantalones se llaman en la web de Mango Jeans rectos animal print y, como indica su nombre, destacan por su estampado que imita la piel de un leopardo. Confeccionados en 100% algodón, son de estilo tejano, tiro alto y perneras rectas. Se cierran mediante un sistema de botón y cremallera los ajusta a la figura.

Se fabrican en tallas desde la 32 hasta la 46, aunque gusta tanto que se encuentra agotado en casi todas ellas. Eso sí, la firma de moda española da la opción de dejar el contacto a quien lo quiera en una de las tallas no disponibles para recibir un aviso cuando vuelva a haber stock. Su precio es de 39,99 euros.

Campello los ha combinado con otras dos piezas de Mango, una camiseta de manga larga y cuello subido en color crudo y una blazer gris que le ceden todo el protagonismo a los pantalones, creando un conjunto cómodo y versátil para llevar por el día. Sin embargo, estos pantalones también pueden convertirse en los reyes de un look de noche. Para ello, nada mejor que llevarlos con un jersey liso de color negro, una americana a tono y unos botines de tacón a juego.

Para mantener los pantalones como el primer día y que puedan causar sensación durante muchos años, la firma aconseja lavarlos a máquina a un máximo de 30 grados, con un centrifugado corto. Además, no meterlos en la secadora y plancharlos a un máximo de 110 grados.

