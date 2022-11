Mar Torres amplía su increíble colección de bolsos con uno nuevo de Miu Miu: gris y de 1.700 euros

Hace ya algún tiempo que Mar Torres-Fuentes Fuertes (23 años), la joven que saltó al ruedo público por su relación sentimental con Felipe Froilán de Marichalar (24), sobrino del rey Felipe VI (54), decidió retirarse del foco mediático. Al menos, así lo hizo de manera masiva, pues ya apenas se la ve por photocalls, no concede entrevistas en revistas ni aparece en aquellas fiestas en las que la prensa siempre le preguntaba por lo mismo.

Después de un tiempo también offline en las redes sociales, la heredera de El Pozo Alimentación ha regresado y se encuentra no sólo trabajando en la empresa familiar, en Murcia, después de haber terminado su Grado en Marketing en The CIS -The College for International Studies-, sino también en sus cuidadas redes sociales.

Su contenido en Instagram, donde ya atesora casi 88.000 seguidores está centrado específicamente en moda, belleza, hostelería y lifestyle. En su último post, nos hemos quedado gratamente sorprendidos por el outfit sobrio que ha seleccionado, poniendo el foco en sus impresionantes complementos.

A destacar, un bolso de Miu Miu del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles. Se trata del bolso Miu Wander, que según se desvela en la web de la firma italiana "se reinventa temporada tras temporada, convirtiéndose en un accesorio icónico de las colecciones Miu Miu".

El bolso está elaborado en napa Matelassé y "se caracteriza por el sofisticado efecto tridimensional creado gracias a una elaboración artesanal exquisita. La forma hobo, que mezcla influencias retro y elegancia contemporánea, se convierte en un nuevo símbolo de feminidad moderna". señalan desde su site online. Su color es gris y su precio es de 1.700 euros.

Esta preciosa pieza de Miu Miu que Mar Torres ha combinado con zapatos de Prada y gafas de corazón de Saint Laurent -280 euros- se suma a su imponente colección de bolsos donde, que se sepa, ya conviven media docena.

Uno rosa de Prada -550 euros-, uno exquisito de la casa italiana Bulgari -1.800 euros-, uno de Fendi -1.290 euros-, uno de Louis Vuitton, un 2.55 de Chanel -4.500 euros- y, al menos, uno de Dior, el modelo Saddle, el favorito de las it-girls, cuyo precio es de 2.600 euros.

