Lidia Bedman tiene los pendientes de rafia que necesitas este verano por menos de 50 euros

Las expertas en moda saben perfectamente que un complemento bien elegido puede transformar un estilismo en un segundo. Lidia Bedman (37 años) tiene los pendientes de rafia que necesitas este verano para triunfar, ya sea en tu outfit de diario o para asistir a alguna boda. Funcionan siempre y en cualquier estilo.

En esta ocasión, la influencer los estrena en verde y los combina con uno de sus vestidos preferidos, de estampado geométrico, que ha arrasado en ventas. Ella misma lo refleja con humor al comentar el look: "El vestido lo sé... lo tiene todo el mundo". Es de Zara y costaba 39,95 euro, no hay mucho más que decir.

Los pendientes de Covalo, en tamaño XXL con forma ovalada, le aportan ese toque diferente que las fashionistas como ella siempre buscan. Además de su precio -cuestan 49 euros- tienen otras características que han enamorado a las fans de Lidia.

Son de marca española, realizados aquí de manera artesanal, lo que es muy valorado por las consumidoras que buscan producto made in Spain y de espíritu eco. El proceso de producción tiene una duración de tres a cuatro días y no se pueden devolver, por medidas de higiene, según informan en la web de la tienda online. Están disponibles en otros colores, algunos de ellos más discretos, como el beis o el gris, pero también en tonalidades vitamina, del amarillo, al fucsia.

Los pendientes cuestan 49 euros. Covalo.

Los accesorios de fibras naturales son tendencia esta temporada de verano, no sólo en los bolsos, cinturones, calzado y sombreros, también en la bisutería van a imponer. Están muy presentes en las colecciones primavera/verano 2022 de grandes firmas couture como Moschino, Saint Laurent o Erdem. Como pauta de estilo, lo ideal es no añadir al outfit collares vistosos para no recargar el resultado. Es mejor optar por anillos o brazaletes.

El verde también es el color que manda en la época estival y uno de los favoritos de la esposa de Santiago Abascal (46), tanto para la ropa como para los complementos. Fue este color el elegido para el vestido que lució en la boda de Vania Millán (44) celebrada a principios de junio y que la convirtió en una de las invitadas más elegantes. También tiene un traje de chaqueta en tono hierba y uno de sus bolsos preferidos es acolchado, con cadena, y en color esmeralda.

