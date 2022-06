Un año sin Mila Ximénez: el "homenaje diario" de su hija, Alba Santana, y el recuerdo de sus nietos

Este 23 de junio de 2022, recién inaugurado el verano y víspera de San Juan, es un día negro, lacerante y para olvidar en la familia Ximénez de Cisneros: se cumple un año, 365 días, del fallecimiento de la inigualable Mila Ximénez. La aguerrida colaboradora perdía la vida en su domicilio de Madrid debido al cáncer de pulmón que padecía, y rodeada de su familia más cercana; sus hermanos y su única hija, Alba Santana (37 años).

Desde la trágica partida, la ausencia de Mila Ximénez ha sido alargada y, por momentos, difícil de digerir para su entorno más próximo, amigos y familiares. Dejó una huella honda en los corazones de los que la quisieron, trataron, admiraron y apreciaron.

También desde su deceso han tenido lugar varios acontecimientos a reseñar; como el silencio respetuoso de sus compañeros de Sálvame, su controvertida herencia -se publicó que había dejado a su descendencia tres millones de euros-, el nuevo inquilino de su casa y, sobre todo, el fallecimiento del que fue su marido, Manolo Santana.

Mila Ximénez junto a su única hija, Alba Santana, a las puertas de su casa de Madrid, días después de anunciar su enfermedad, en junio de 2020. Gtres

Así las cosas, Alba Santana perdía a sus padres con seis meses de diferencia. Tras darle el último adiós a su progenitor, Santana regresó a su hogar, en Ámsterdam, junto a sus hijos, Alexander y Victoria, y su marido, Aviv Miron. Sólo ha roto su habitual hermetismo mediático para aclarar informaciones inexactas que enturbiaban la imagen de su madre.

Hoy, en este aciago 23 de junio, EL ESPAÑOL ha podido conocer cómo vive el entorno de Mila Ximénez de Cisneros esta fecha clave. Si bien este medio no ha podido corroborar que se vaya a celebrar una misa funeral en su memoria, la fuente consultada no descarta la posibilidad: "Mila se fue de aquella manera y ya entonces no se le hizo algo en condiciones. Ahora la familia, los hermanos y la hija, seguro que le organizan algo".

Mila Ximénez en una de sus últimas imágenes públicas, acudiendo al hospital junto a su amiga Belén Rodríguez. Gtres

A Mila se la tiene muy presente diariamente entre su gente. Tanto en España como en Ámsterdam. Allí, su hija Alba la recuerda todos los días y les habla a sus hijos de la abuela Mila, con anécdotas y vídeos. "Alba le hace homenajes diarios a su madre, no hace falta que le haga nada especial ahora. Este verano está previsto que venga con los niños para pasar unos días en Marbella con la familia", aporta la citada fuente.

Con respecto a los pequeños, se asegura que han sido conscientes e informados convenientemente de la pérdida de su abuela Mila. "Para ellos, Mila siempre será esa abuela que venía de visita y revolucionaba la casa porque se ponía al nivel de ellos a jugar y aquello era una locura", explica uno de los informantes consultados. Cierto es que en los últimos tiempos, desde la llegada de la pandemia, las visitas de Mila Ximénez a Ámsterdam fueron inexistentes.

Los compañeros de Sálvame de Mila han procurado este año hablar lo mínimo de la que fue mujer de Manolo Santana, para no recrearse en el dolor y, de paso, respetar a la familia. No obstante, este 23 de junio de seguro que se acuerdan de la gran Mila Ximénez y le hacen "una mención o un recordatorio".

La periodista y colaboradora de televisión paseando por las calles de Madrid, en agosto de 2020. Gtres

El 11 de diciembre de 2021 la vida le dio un nuevo revés a Alba Santana (37 años) con el fallecimiento de su padre, Manolo Santana, a los 83 años de edad. Seis meses atrás, el 23 de junio, su madre, Mila Ximénez de Cisneros, perdía la vida a causa del cáncer de pulmón que padecía. Alba vio, pues, cómo la muerte le arrebataba a sus padres en un tramo muy corto de tiempo. Así las cosas, 2021 será por siempre el peor año de su vida.

Mila y Alba eran madre e hija, pero también amigas y confidentes, como expresó Alba Santana el 23 de febrero de 2022, cuando llamó por teléfono a Sálvame, en Telecinco: "Me cuesta mucho aceptar que no está. Lo peor que llevo es saber que no la voy a volver a ver. Me pongo muchas veces los vídeos y audios de mi madre porque me gusta mucho escuchar su voz". Y remachó su intervención: "Quiero estar bien, no me reconozco cuando estoy así, tan mal, tan baja. No me reconozco. Voy a intentar estar bien, que es lo que ella hubiera querido".

También aprovechó Alba esa intervención para desmentir que hubiera recibido tres millones de euros de su madre: "No quiero entrar, pero podrían haberlo consultado. A raíz de esa portada, no paro de recibir llamadas. Tampoco me gustó que dijeran que mi padre no me había dejado nada. Me parece que es algo tan íntimo lo que le deja un padre a una hija... me duele que se especule. Me duele, porque parece que no me deja nada porque no me quiere. Tenía una relación distinta con ellos, pero los quería mucho a los dos".

La vida de Alba en Ámsterdam

Alba Santana junto a su marido, Aviv, el día de su boda.

Alba Santana lleva 15 años viviendo en los Países Bajos junto a su marido y sus hijos. Tenía 20 años cuando se topó con un joven israelí que cambiaría su vida de arriba abajo (para bien). Es la única relación sentimental que se le conoce, debido a la poca información personal que existe sobre ella.

Pero no hay duda de que cuando el empresario Aviv Miron llegó a su corazón lo hizo para quedarse. La bella pareja se dio el 'sí, quiero' en junio de 2006, cuando Alba apenas había cumplido los 22 años. El enlace se llevó a cabo por el rito judío. La boda tuvo lugar en Marbella y acudieron sus padres pese a que no habían tenido ninguna relación desde que se separaron.

Debido a la carrera profesional en ascendente de su marido, la hija de Mila ha vivido en diferentes puntos de la geografía europea. Ha vivido en Holanda, en Londres y, en la actualidad, se han instalado en Ámsterdam. Sin embargo, los vuelos diarios a España favorecen los viajes de Alba a Madrid o Marbella para estar junto a su madre, con quien siempre mantuvo un lazo fraternal muy especial.

