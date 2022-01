Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal, da el salto como 'influencer' de moda internacional

En los últimos años, Lidia Bedman (36 años) ha consolidado su carrera de influencer. Su número de seguidores ha crecido exponencialmente y se ha posicionado como una referente de moda, lifestyle y maternidad. Su trabajo, además, ha sido valorado por ciertas marcas que promociona -de forma remunerada o no- a través de sus publicaciones. Así ha ocurrido recientemente con una empresa de moda brasileña que le ha permitido a la mujer de Santiago Abascal (45) mostrarse en el extranjero.

Esta última semana, Bedman ha compartido varias imágenes, tanto en su feed como en stories, que dejan al descubierto las creaciones de Symmetry Uniforms, una marca brasileña de moda que no solo diseña prendas de ropa, sino también originales uniformes para desempeñar diferentes actividades. De hecho, la influencer y su hija, Jimena, ya han llevado uno de estos.

"¡Qué me decís de nuestros delantales de Symmetry Uniforms. Los mencionó porque sé que me vais a preguntar de dónde son. No me digáis que no son bonitos. Da hasta pena mancharlos. Son dos piezas blusa y delantal", escribió Lidia Bedman junto a un álbum de varias fotografías en las que aparece cocinando con su pequeña. Horas después, la mujer del líder de Vox colgó otra cuidada instantánea en la que se apreciaba con mayor detalle su uniforme de cocinera. Una vez más, etiquetaba a la firma y esta no tardaba en reaccionar.

Además de aprobar ambos post con likes y comentarios, la empresa brasileña replicó en sus stories una de las publicaciones de Lidia Bedman, dejando identificado su usuario. Se trata de una acción positiva para la influencer, ya que le da visibilidad fuera de nuestras fronteras. Hasta ahora la marca solo vende en Brasil, pero según las pistas que dejan en su página web tienen intenciones de ampliar su mercado a Portugal y otros países del continente europeo.

Un mes antes de recomendar a la mencionada firma de Sudamérica, Lidia Bedman viajó a Brasil junto a Santiago Abascal. Fue una travesía "rápida e intensa", tal y como ella misma desveló en una de sus publicaciones de Instagram, que le permitió conocer algunas bondades del país donde ahora se proyecta su imagen.

Su crecimiento en las redes

En 2019, los seguidores de la influencer rondaban los 100.000. Un año después, la cifra ascendió a 144.000 y hoy supera los 230.000 followers. El crecimiento de Lidia Bedman se debe, sobre todo, a la acertada estrategia que ha llevado a cabo en los últimos meses.

Tras mantenerse alejada de la imagen de su marido, la influencer dio un giro en su contenido. Si bien siguió mostrándose como una apasionada de la moda, el lifestyle, los viajes, los niños y la maternidad, poco a poco fue revelando en sus publicaciones su lado más personal. Ejemplo de ello son sus recientes publicaciones con mención a la marca de ropa sudamericana. Además de desvelar una parte de su rutina, ha compartido la participación de su hija en la actividad. Esa cercanía, de posar con su familia y dejar al descubierto algunos aspectos de su intimidad, ha hecho crecer el engagement.

