Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, arrasa en la boda de Ortega Smith: agota su 'look' de invitada

Este pasado sábado 16 de octubre, Javier Ortega Smith (53 años), secretario general de Vox, contrajo matrimonio con la mexicana Paulina Sánchez del Río. Para celebrar su unión, los amigos y familia de los cónyuges se desplazaron hasta Toledo, donde tuvo lugar el enlace en el majestuoso monasterio de San Juan de los Reyes. Entre los invitados, no faltaron caras conocidas del partido político del novio, como su líder, Santiago Abascal (45), que acudió junto a su mujer, Lidia Bedman (36).

La influencer no dejó escapar la ocasión, y aunque quiso evitar a los paparazzi y fotógrafos de la prensa agilizando su paso a la entrada del templo para no ser captada, sí mostró fotografías de ese gran día en sus redes sociales. Enseguida mostró su look de invitada en su perfil de Instagram, y debido a que al instante sus seguidoras quisieron conocer los detalles y referencias del mismo, Lidia etiquetó las firmas a las que pertenecían su vestido y sus complementos.

Lidia Bedman, como buena 'influencer', supo acaparar todas las miradas con su estilismo de invitada. RRSS

De esta manera, Bedman desveló que su elegante vestido de color berenjena muy favorecedor está diseñado por la firma Cherubina, especialista en crear estilismos para invitadas a bodas, bautizos y comuniones. Cuando la influencer compartió su outfit, aún había disponibilidad de varias tallas en la tienda online de la marca. Sin embargo, cuando Cherubina comprobó que la esposa de Abascal lució uno de sus diseños, decidió compartir la foto en su cuenta oficial de Instagram y la repercusión fue más que notable. Solo dos días después, la prenda ya está agotada en todas las medidas salvo en la talla más pequeña de la que quedan "últimas unidades"-.

Lidia escogió para la ocasión el vestido Delma de la citada firma, un traje de corte largo, manga larga, escote nube, con capa cosida en hombros con caída hacia la espalda, frunces en centro delantero del cuerpo y abertura parte delantera falda; todo ello confeccionado en punto de seda. Su precio es de 280 euros.

Pero no solo su vestido ha arrasado tras la mediática boda de Ortega Smith, el tocado que eligió tampoco se ha quedado atrás. Bedman optó por un complemento especial para poner la guinda a su estilismo. Se trata de un tocado creado por la firma Marcela & Co y realizado de manera personalizada para ella. No se trata de ningún trato de favor por parte de la tienda hacia la esposa de Abascal, pues la marca pone a disposición de todos sus clientes la opción de crear desde cero su tocado perfecto.

Pese a que la firma posee un amplio catálogo de productos, también existe la posibilidad de customizar los accesorios, algo que no tiene un precio superior al de los tocados ya existentes en stock, que es de 80 euros: "El precio será el mismo que el de cualquiera de los que tenemos ya hechos. La única diferencia es que necesitamos que nos avises al menos 2 semanas antes del día de la boda y que necesitamos que nos abones una señal de 50 euros para comprar parte de los materiales que vamos a usar. Por supuesto, esa señal se descontará del precio de venta o alquiler del tocado o la pamela que vas a encargar", especifica la marca sobre los tocados personalizados como el de Lidia Bedman.

Después de que la influencer etiquetara la firma de complementos en su foto compartida en Instagram, el interés de sus seguidores fue evidente y consiguió que el perfil de redes sociales de la marca aumentase sufriera un palpable aumento en su número de followers.

Su ascenso en las redes

El año 2019, con Santiago Abascal recién nombrado diputado, fue una época muy agitada para el matrimonio, por lo que la influencer, que entonces rondaba los 100.000 seguidores, optó por mantener alejada la figura de su esposo de su perfil social. Sin embargo, dos años después esa decisión ha cambiado radicalmente. Ahora resulta muy habitual ver al político en las publicaciones de su mujer.

Lidia Bedman ha logrado multiplicar su número de seguidores en el último año. RRSS

¿A qué se debe este cambio? Bedman ha tenido que dar un paso hacia adelante y exhibir algo más su vida privada porque, según los expertos, "es el aspecto que más buscan los seguidores, para ver en ella la realidad cotidiana que todos tenemos". Esa cercanía, de mostrar a su familia y su cara más personal, hace crecer el engagement. Esta nueva visibilidad de Lidia, junto a que ha mejorado la conexión con sus followers, ha dado como resultado un notable aumento en su cifra de fans en las redes. De hecho, mientras hace poco más de un año acumulaba 144.000 seguidores, actualmente presume de 228.000 admiradores.

Con casi un cuarto de millón de seguidores en Instagram, Bedman puede ingresar un sueldo muy relevante, pues muchas marcas están dispuestas a pagar por la forma natural en la que comunica. De hecho, se estima que el precio que puede cobrar por publicación se encuentra entre los 600 y los 1.000 euros, y podría superar los 2.000 euros en el caso de los vídeos. Unas cifras que van en ascenso y que nada tienen que ver con la labor de Santiago Abascal, pues el complicado camino de influencer se lo labró la propia Lidia mucho antes de convertirse en su esposa.

