Los bañadores que más favorecen a cada tipo de silueta (y que harán que te olvides de las tallas)

Con la llegada del buen tiempo, comienzan a surgir idílicos viajes a destinos de playa donde relajarse, desconectar y recargar las pilas. Es hora de preparar las maletas e introducir todas las prendas necesarias para disfrutar de unos días de ensueño. Y uno de los imprescindibles es, por supuesto, el bañador. Ahora bien, ¿cuentas con los bañadores correctos?

Si dar con nuestro sujetador ideal es tarea difícil, encontrar un buen bañador no deja de serlo. La forma de nuestro pecho, el contorno, nuestro tipo de cuerpo… Son factores clave a tener en cuenta para encontrar el traje de baño que mejor nos siente. Y las tallas existentes en el mercado, en su inmensa mayoría, quedan lejos de adaptarse a nuestras medidas reales.

Por eso, resulta esencial acudir a tiendas especializadas y confiar en los expertos corseteros que más saben para conocer, realmente, lo que más nos conviene. Desde la firma laCorsetera, nos dan las claves para encontrar el bañador que más nos favorece.

Tipos de bañadores

Bañador con cremallera Elouise. (Precio: 69,94 euros).

Para hacernos con la mejor opción, primero debemos conocer los diferentes tipos que existen.

1. Bañador con un sujetador interior sin relleno. Es ideal para mujeres con constitución delgada o media pero con mucho pecho. Visualmente, se ve un pecho más firme y reducido.

2. Bañador con un sujetador interior con relleno. Este tipo de traje de baño ofrece lo contrario, pues es especial para mujeres con más volumen y menos pecho.

3. Bañador con relleno y aro en el exterior. Funciona genial para todo tipo de mujeres, sobre todo si buscan realzar el pecho y lucir un buen escote.

4. Bañador con corte americano con relleno. Perfecto para mujeres con mucho volumen de cuerpo y con copas A, B o C. El efecto de corte americano disimula mucho el volumen y el relleno interior ofrece un bonito acabado, contrastando con el efecto pecho plano que tantos bañadores conllevan.

5. Bañador con corte americano sin relleno. Diseñado asimismo para mujeres con mucho volumen y también mucho pecho.

6. Bañador con escote bañera. Puede ir con o sin relleno, y está diseñado para aquellas mujeres a las que le gustan la comodidad y tomar el sol sin tirantes. Los encontraremos con la espalda baja y atados por detrás, a la altura del pecho, o con la espaldilla subiendo directamente hasta el pecho.

7. Bañador con manga larga. Aunque es poco común, hay mujeres con la piel sensible que no desean o no pueden tomar el sol. Este tipo de bañadores es para ellas.

8. Bañador para prótesis. Aquellas mujeres que acaben de pasar por el proceso de una mastectomía necesitarán bañadores especiales, un poquito más altos tanto de axila como de escote. Por dentro, además, llevan un sujetador preparado para colocar prótesis.

9. Bañador maternal. También las recién mamás deben buscar bañadores específicos. En este caso, se conocen como bañadores tipo globo pues cuentan con una sujeción interior para el pecho que favorece que no se junte con el vientre.

Tipos de bikini

Bikini Ravena, Primadonna Swim. (Precio: 87 euros).

Sí, los bikinis también son una opción muy favorecedora si sabemos elegir bien. A continuación, los expertos de laCorsetera nos explican los diferentes tipos y lo que nos pueden ofrecer.

1. Bikini con aro y sin relleno. Perfecto para mujeres con una copa muy grande de pecho, las cuales no necesitan relleno, sino sujeción.

2. Bikini con aro y sin relleno de medio pecho. Ideal para las mujeres más jóvenes con copas muy grandes que buscan reducir visualmente su talla. Esto se consigue gracias al gran recogimiento y al corte de medio pecho.

3. Bikini con relleno de capacidad. Este tipo de bikini lleva una capa súper fina de relleno pensada para realzar. La copa recoge muy bien, pero se ven más recortados en la parte alta del pecho, lo cual reduce visualmente el pecho y, además, genera un bonito escote.

4. Bikini sin tirantes. Este tipo de bikinis suelen ir diseñados para poco pecho. No hay muchos bikinis en el mercado que sepan hacerlo bien para las tallas más grandes. A partir de la copa D, hay que apostar por marcas de mucha sujeción como Ory, Primadona y Carey. Si no, el pecho se caerá y no favorecerá nada.

5. Bikinis triangulares con y sin relleno. Ideal para todo tipo de pechos, es uno de los bikinis más vendidos y se encuentra en casi todas las tallas.

Para reducir visualmente no sólo el tamaño de nuestro pecho, sino nuestra talla general, lo ideal es recurrir a bañadores con sujetador interno y corte americano. ¿Por qué? La costura o doble costura que baja desde el hombro, pasando por el centro del pezón y por los laterales del vientre en dirección a la pierna y haciendo forma de V en la cintura, ofrece una figura de lo más esbelta, afinando, además, la cintura.

Si, además, el estampado es liso en los laterales y estampado en el centro, o al revés, conseguiremos un efecto óptico de tres tallas menos. Esta combinación es, sin duda alguna, triunfadora.

[Más información: Lefties ficha a Jessica Goicoechea para crear la colección más sexy de trajes de baño]

Sigue los temas que te interesan