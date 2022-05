Anna Ferrer arrasa con sus sandalias de invitada más cómodas y las agota en cinco minutos

Anna Ferrer Padilla (25 años) ha sido una de las privilegiadas invitadas a la boda de la influencer Marta Lozano y Lorenzo Remohi, que ha reunido a los rostros más conocidos del universo de las redes sociales. La hija de Paz Padilla (52) disfrutó de la gran noche y fue una de las asistentes a la cita mejor vestidas.

La joven escogió un vestido largo naranja de la firma Dew & Corch Collection, un diseño muy original que se adaptaba perfectamente a sus curvas. Pero el detalle que está causando sensación de su estilismo son las sandalias. La influencer confesó ante sus 793.000 seguidores que encontró el calzado perfecto para aguantar durante horas de pie y bailando.

"Llevé los zapatos de The are y esta foto es al volver a las 6 de la madrugada. Os puedo asegurar que son los zapatos perfectos para sobrevivir a cualquier evento. Son comodísimos", ha contado Anna en uno de sus últimos Stories. Junto a este mensaje compartió una foto de sus pies con las sandalias aún puestas al llegar a casa tras una larga noche de fiesta, y en la misma instantánea se podía apreciar que sus pies estaban perfectamente, sin rojeces, ni hinchazón, ni dolor.

Anna Ferrer Padilla aseguró en sus redes sociales que son los zapatos de invitada más cómodos que ha probado. Instagram | The Are

Este mensaje consiguió calar bien hondo en sus fans, ya que al instante, en apenas cinco minutos, EL ESTILO pudo comprobar que las sandalias que lucía la influencer se agotaron en la tienda online. ¿Quieres conocer cuál es el par de sandalias que ha cautivado a las redes en tiempo récord? Pertenecen a la nueva colección de The Are, se venden en color platino o negro y cuestan 119,95 euros.

La propia marca ha promocionado su innovador calzado con un mensaje muy especial: "Tras muchísimos años buscando poder ofreceros algo más, surge esta colección: The First One. Nuestros primeros zapatos no podían ser otros que los complementos perfectos para vuestros looks de invitada. Siempre nos pedís consejo sobre qué zapatos llevar con cada estilismo, por eso, tras mucho tiempo trabajando en ello, hemos conseguido diseñas y producir los zapatos que nosotras llevaríamos. Diseños 100% propios y 100% hechos en Elda, España. Son zapatos de invitada cómodos. Estos tienen plataforma para que sean cómodos y tacón alto, pero con la citada plataforma ¡no los notarás! Por diseño y comodidad se van a convertir en tus imprescindibles. Lo mejor de estos zapatos es que combinan con todos los looks porque son un término medio entre dorado y plata, así que invertir en ellos es hacer una apuesta muy a largo plazo".

Y añaden: "¡No dejes que se agote en tu talla!". Pero ya es demasiado tarde. Se venden de la talla 36 a la 41, pero tras la confesión de Anna Ferrer no queda ni una sola con existencias aún disponibles. Las seguidores de la influencer han rogado a la marca que las repongan.

