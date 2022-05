Así será la boda de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, la gran fiesta que reunirá a los Preysler

Cuenta atrás para la gran boda que reunirá a los Preysler en Sotogrande, Cádiz. El próximo de 9 de julio, Álvaro Castillejo, primo de Tamara Falcó (40), se dará el 'sí, quiero' con Cristina Fernández tras varios meses de retraso, debido a la Covid-19. La pareja tenía previsto casarse en 2021, pero las restricciones impuestas por la pandemia puso en duda su plan inicial. Así lo ha confirmado la novia en una conversación con EL ESPAÑOL.

"El año pasado yo no estaba del todo convencida. Así que tampoco concreté las cosas. Sí tenía alguna idea clara, pero como las medidas eran estrictas, me agobié y preferí no ilusionarme. Pensé que se podía posponer y no pensé en nada más hasta el pasado enero", comentó Cristina a este periódico durante la inauguración de Red Project, el nuevo restaurante de Álvaro Castillejo Preysler, situado en las inmediaciones del Retiro, Madrid.

La apertura del local, precisamente, ha modificado los papeles de la pareja, en lo que a la planificación de la boda se refiere. Según comentaron ambos a este periódico, se han dividido las tareas. Mientras que Álvaro ha estado más enfocado en la inauguración de su nuevo proyecto, Cristina ha gestionado los detalles de la boda con la ayuda de una wedding planner. El sobrino de Isabel Preysler (71), sin embargo, utiliza su tiempo libre para colaborar con ciertas gestiones.

Cristina Fernández y Álvaro Castillejo Preysler. muy cariñosos en la inauguración de Red Projet. Cedida a EL ESPAÑOL

"He tenido mucha suerte, porque tengo a Cristina que se ha encargado más de la boda, aunque yo también he colaborado", aseguró el empresario. La novia confirmó esta información y comentó a este medio: "Los ratitos que llega a casa a descansar, lo secuestro un ratito para planificar".

Sobre el look que llevará al altar, la periodista prefiere no desvelar detalles y guardar el secreto hasta el último minuto. Sin embargo, asegura que será un diseño blanco nupcial "brutal", que no se parece a su propuesta inicial. "El año pasado ya tenía una idea del vestido, pero el definitivo no tiene nada que ver con el que imaginaba". En cuanto a una posible intervención de Tamara Falcó en lo que al outfit se refiere, Cristina Fernández comentó: "Iba a hablar con ella, pero me salió solo. El del año pasado sí que se lo enseñé, pero no lo llegué a hacer".

Aunque queda casi un mes para la boda, el novio está tranquilo. Los nervios de hace unos meses han mermado y solo espera con gran ilusión sellar para siempre su amor con la periodista. "Cero nervioso. En un principio sí que estaba un poquito, pero como lo tuvimos que posponer, lo acabé digiriendo y asimilando. Ahora, más que nervios, lo que tengo es ilusión", aseguró Álvaro, quien llegará al altar del brazo de su tía Isabel Preysler, que ejercerá de madrina. Beatriz, la madre del empresario y hermana de la socialité, falleció en 2011.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Fdez. Torres (@crisft24)

Antes de la boda, tanto la novia como el novio disfrutarán de sus respectivas despedidas de solteros. Después del enlace, en cambio, harán una escapada breve. La luna de miel oficial, tal y como desveló Cristina Fernández a este periódico, llegará en octubre. Álvaro tiene que trabajar durante casi todo el verano, por lo que prevén hacer un "súper viaje" cuando acabe la temporada estival.

Pedida de mano

Álvaro Castillejo y Cristina Fernández ya han comenzado con las celebraciones. El pasado sábado, 28 de mayo, llevaron a cabo la pedida de mano junto a su círculo más cercano. Tal y como ha mostrado la novia en su cuenta de Instagram, el festejo se hizo en la más estricta intimidad. Entre los invitados se encontraban Tamara Falcó, Íñigo Onieva (32), Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa (86), parte del grupo familiar del empresario y con el que la periodista mantiene muy buena relación.

"Es una familia maravillosa. Todos son súper cariñosos, súper buenas personas. No he podido tener más suerte", expresó Cristina Fernández a este periódico.

[Más información: Conocemos el nuevo proyecto de Álvaro Castillejo Preysler, primo de Tamara Falcó, antes de su boda]

Sigue los temas que te interesan