Tamara Falcó regresa a sus orígenes durante su viaje a Filipinas: la familia que reside en la isla

A lo largo de su vida Tamara Falcó (40 años) ha podido recorrer buena parte del mundo. Ya sea haciendo turismo o para visitar a su familia, pues buena parte de esta vive fuera de España, la hija más conocida de Isabel Preysler (71) ha ido llenando su pasaporte de sellos y sus recuerdos de vivencias.

Si bien desde pequeña Tamara Falcó ha tenido que coger aviones para visitar a algunos familiares, como a sus hermanos mayores, Chábeli (50), Julio José (49) y Enrique (46), que residen en Estados Unidos, también lo ha hecho en el otro sentido, yendo a Filipinas.

Tras dos años complicados por la crisis sanitaria del coronavirus en los que apenas ha salido, la marquesa de Griñón ha vuelto a hacer las maletas para seguir descubriendo y aprendiendo. Un nuevo viaje que le ha llevado hasta sus orígenes, a Filipinas, de donde su madre es originaria, y que ha podido compartir con su novio, Íñigo Onieva (32).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

"Han sido unas vacaciones maravillosas… Bohol ha sido conocer otra parte de Filipinas. Emocionante, auténtica y llena de sorpresas. Son postales que quedan grabadas en mis recuerdos; las chocolate hills, el paseo por Loboc y el temido quad en mitad del tifón", ha recordado Tamara en una de sus últimas publicaciones, haciendo balance de una aventura que ha compartido a través de sus redes sociales y gracias a la cual han podido disfrutar juntos del país asiático, disfrutar de su gastronomía y volver a ver a su familia más lejana.

Como explica ha aprovechado su estancia en Manila, la capital del país, para reencontrarse con esos parientes que hacía tiempo no veía. "Allí tengo mucha familia: tías, primos, que me abren las puertas de sus hogares y nos recibieron con los brazos abiertos. Gente de la cual te da pena despedirte porque no sabes cuándo volverás a ver, ni cuánto habrán cambiado en la siguiente ocasión, pero que te hacen dar gracias a Dios por tener una familia… Una familia unida en la distancia porque nuestras raíces son fuertes como lo son las sonrisas filipinas", ha escrito sobre ellos.

De esos familiares, la más conocida es Joanna Preysler, un personaje muy popular en Filipinas. Es hija de Enrique Preysler, hermano de Isabel, fallecido a los 25 años de edad tras inhalar de manera accidental monóxido de carbono de una estufa mientras se encontraba en Hong Kong. Siendo muy joven, Joanna se trasladó a Estados Unidos para regresar a su país en plena adolescencia.

Es madre de tres hijos, Mónica, que trabaja como instructora deportiva; Emilio, que es estudiante en la Universidad Ateneo de Manila y Diego (13), este último fruto de su relación con su actual marido, Raúl Francisco. La pareja suele posar muy sonriente en sus redes sociales, donde no solo presumen de su amor sino también de los negocios que han formado juntos. Son dueños de dos conocidas galerías de arte, Provence Art Gallery y 8Rooms Creative Experience. Además, Joanna es propietaria de la tienda Sunday Morning Food Store, en la que se pueden adquirir diferentes productos orgánicos y ecológicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♥️ 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙰 𝙿𝚁𝙴𝚈𝚂𝙻𝙴𝚁 ♥️ (@joannapreyslermanila)

Con sus más de 13.500 seguidores en Instagram, Joanna Preysler no solo comparte detalles de su familia más cercana y de sus negocios, también de los que viven en España. Por ejemplo, recordó a su abuela, Beatriz Arrastia, con una emotiva publicación con motivo de su fallecimiento, el 22 de agosto de 2021.

"Mi preciosa Beba. Te querré siempre y siempre te echaré de menos. Muchas gracias por hacerme sentir tu amor siempre", escribió junto a una fotografía en la que aparecía junto a su tía, Isabel Preysler, y su prima Tamara.

Pero también tiene imágenes con las que ha apoyado a Ana Boyer (32) y su marido, Fernando Verdasco (38), convirtiéndose en la mejor embajadora de su firma de gorras, Cocowi, en Filipinas. "Mi primo Diego y yo recibimos la tarea de nuestra tía, Isabel Preysler, de presentar estas gorras súper geniales de España de mi hermosa prima Ana Boyer y mi esposo, el campeón de tenis de renombre mundial Fernando Verdasco", escribió en un post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♥️ 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙰 𝙿𝚁𝙴𝚈𝚂𝙻𝙴𝚁 ♥️ (@joannapreyslermanila)

Si bien Joanna y su familia es con quien Tamara tiene más relación, tal y como han dejado claro en sus redes sociales, en Filipinas también residen otros Preysler. Concretamente sus tíos Carlos y Marivic Guieb-Preysler, si bien del hermano menor de la socialité no se conocen datos actuales, sí se sabe que su mujer como doctora -es neuróloga- en el Makati Medical Center, un hospital ubicado en la ciudad de Makati.

Tamara Falcó también habría podido visitar a su prima Inés, hija de Victoria Preysler -hermana mayor de Isabel- y Carlos Tuazon. Según desvela la joven en su perfil de LinkedIn, es experta en ventas y trabaja desde hace cuatro años para la Adidas Filipinas como gerente de product planning.

El árbol genealógico de los Preysler es muy amplio y, aunque muchos migraron a otros países hace años, todos siguen unidos por ese pasado del que están orgullosos. Así lo ha reconocido Tamara Falcó en el balance de su viaje: "Me voy feliz de haber podido compartir parte de la cultura, de mis raíces con Íñigo, el mejor compañero de viaje que puedo tener… Ojalá sea el primero de muchos", sentenció.

[Más información: Tamara Falcó, sobre Íñigo Onieva: "Intento no ser celosa. Si alguien te quiere ser infiel, te lo va a ser"]

Sigue los temas que te interesan