Muere Beatriz Arrastia y Reinares, madre de Isabel Preysler, a los 98 años

Beatriz Arrastia y Reinares, la discretísima madre de Isabel Preysler (70 años), abuela de Chábeli (50), Enrique (46) y Julio Iglesias (48), Tamara Falcó (39) y Ana Boyer (32), ha fallecido este domingo a los 98 años rodeada de los suyos. Ha sido la periodista Pilar Vidal quien ha informado en exclusiva del fallecimiento de la matriarca de la familia Preysler en el diario ABC.

Betty o Beba, como cariñosamente la llaman en casa, era de origen filipino y se casó con un hombre español. Tras la muerte del padre de Isabel Preysler, en 1991, Beatriz Arrastia abandonó Manila, la capital de Filipinas, para instalarse junto a su célebre hija en su mansión de la exclusiva urbanización Puerta de Hierro en Madrid.

Isabel Preysler, Julio Iglesias, Carlos Iglesias y Beatriz Arrastia con su nieta Chábeli Iglesias en su bautizo. Gtres

Beatriz Arrastia no se parecía en nada a su hija más popular. La madre de la socialité no era nada amiga de los focos y las cámaras y por eso siempre ha permanecido en el anonimato, a pesar de lo mediática que es su familia. La matriarca de los Preysler solo quiso aparecer en televisión tras la emotiva y tierna petición de sus dos de sus nietos, Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr., y lo hacía hace dos años en el programa Volverte a ver de Telecinco.

Beatriz era la gran desconocida del clan porque, tal como y sostiene su círculo era "vergonzosa". Pero ella hacía su día a día con naturalidad: "Sale con las amigas a hacer merienda-cena o a almorzar. Se hincha a comer churros y Coca-Cola", desvelaba Julio Iglesias en la citada intervención telefónica. "Jugamos mucho al dominó y ella me gana", relató; precisamente por eso una ficha de dominó fue la pieza con la que invitaron a la veterana al programa.

Beatriz Arrastia en 'Volverte a ver'.

Y ella aceptó. De esta forma, la mujer que estaba a punto de cumplir 99 años, pisó por primera vez un plató de televisión. En un momento de la noche, Carlos Sobera (59), el presentador preguntó a Beatriz cuál era su favorito de los dos, a lo que respondió: "No me hagas elegir, porque es imposible, les quiero igual. No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero".

Se espera que en las próximas horas, Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa (85) y toda la familia le den el último adiós a Beatriz, a Betty, a su Bebba, la gran debilidad de Tamara, junto a la que convivió casi hasta este domingo, el último de sus días.

