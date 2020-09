Fernando Verdasco pedirá una indemnización a Roland Garros por no dejarle jugar

Fernando Verdasco enviará una carta a Roland Garros para pedir una indemnización tras negarle la posibilidad de participar en esta nueva edición. El tenista español dio positivo por coronavirus en las pruebas previas al torneo, pero posteriormente se realizó tests por su cuenta que confirmaron que no portaba el virus. Pese a ello, la organización no le permitió formar parte del cuadro y le obligó a quedarse fuera de cualquier reparto de puntos.

Una situación que no ha gustado en absoluto al madrileño. Ya en un primer momento emitió un comunicado oficial donde mostraba su disconformidad con la decisión de Roland Garros, criticando duramente a la organización. Sin embargo, durante una intervención en Más Vale Tarde, ha hecho oficial que pedirá por escrito una indemnización y que, además, cuenta con el respaldo de la Federación Española de Tenis.

Verdasco, que ha calificado todo como una "injusticia", ha desvelado que otro jugador español se ha visto afectado. Este dio negativo en una primera prueba, 48 horas después le realizaron otra y dio positivo. Pero, al regresar a Valencia, se sometió a un nuevo test que dio negativo, por lo que la organización estaba equivocada en su rechazo.

Fernando Verdasco en el Mutua Madrid Open Agencia EFE

En su caso ha sido algo diferente. "Cuando volví a España di negativo en dos pruebas, me hicieron el procedimiento francés y volvió a dar negativo", ha subrayado el español, que critica que al día siguiente cambiaran la norma, evitando así su participación. "Fue la gota que colmó el vaso. En ese momento decidí que tenía que ir con todo", ha explicado en su intervención en el programa.

Apoyado por la Federación

Verdasco, que ha evitado hablar de cualquier otro jugador, ha remarcado que no se imagina "la que se habría montado si le pasa a los primeros del ráking" porque "unos tienen más privilegios que otros". Sin embargo, tiene claro que la polémica no puede quedar con su simple expulsión del torneo.

Y es que el hecho de no participar en una de las citas más esperadas del circuito del tenis no es baladí. "Ya no puedo jugar, no puedo coger puntos", ha alertado Verdasco. Es por ello que en las últimas horas ha recibido el respaldo de la Federación para enviar una carta conjunta tanto a Roland Garros como a la propia federación francesa buscando una solución.

"La Federación me llamó ayer para intentar ir juntos y obviamente intentar tener una indemnización por los daños que me han causado". Por lo tanto, habrá que esperar a los próximos días para conocer cuál es el futuro de Verdasco en Roland Garros. Aunque no vaya a poder jugar después de que se confirmara el cuadro, sí que espera sacar algún beneficio de dicha injusticia.

"Quiero comunicar mi total frustración e indignación con la organización de Roland Garros por quitarme el derecho a participar en este evento tan importante sin darme siquiera la oportunidad de hacerme otro test con una nueva muestra para confirmar que el restulado del primer podía ser un error", denunció en un primer momento antes de tomar esta decisión final de comunicarse por carta.

