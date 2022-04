Tamara Falcó, sobre Íñigo Onieva: "Intento no ser celosa. Si alguien te quiere ser infiel, te lo va a ser"

Este pasado martes 5 de abril de 2022, en el club Monteverdi de la calle de Almagro de Madrid, se ha celebrado la presentación de la primera colección de Pedro del Hierro en colaboración con Tamara Falcó (40 años) y su marca personal, TFP.

Un encuentro único y exclusivo en el que se ha conocido una selección de prendas diseñadas y fabricadas en España con tejidos y materiales de calidad perfectas para celebrar. Una apuesta donde se han diseñado dos colecciones inspiradas en el Caribe y en el espíritu del disfrute de las vacaciones.

"Estoy súper orgullosa del resultado y el lanzamiento de esta colección en la que tantos meses llevamos trabajando. Pedro del Hierro es el partner ideal para darle a TFP el impulso que queremos, ya que compartimos valores y, además, siempre hemos tenido un fuerte vínculo familiar", ha declarado Falcó durante la presentación.

EL ESPAÑOL ha estado presente en la presentación y ha podido charlar con la hija de Isabel Preysler (71). No solamente ha abordado Falcó, con su naturalidad y tono desenfadado, su nueva aventura de la mano de la prestigiosa marca, también ha hablado de la boda de su primo, Álvaro Falcó (38), marqués de Cubas, y su ya mujer, Isabelle Junot (30).

Un enlace en el que Tamara ejerció de testigo, y su pareja, Íñigo Onieva (32), cometió un desliz muy comentado. Y es que, sin conocer que los contrayentes habían cerrado una exclusiva con una revista del corazón, el empresario madrileño colgó en su Instagram fotos del vestido de la novia. Un traspiés al que Falcó resta importancia, al tiempo que explica por qué no posó ella ante los medios de comunicación.

Se comentó mucho su ausencia ante las cámaras el día de la boda de su primo...

Se celebró en un antiguo convento y pasé directamente por dentro. Llegué el viernes y ya íbamos directamente de un sitio a otro. Era muy práctico. Como hacía frío, pasamos por dentro.

¿Quiso ocultar el vestido, como se ha dicho?

No, al revés. Qué va, no, para nada. Además, estoy súper contenta con mi vestido. Si algo quería es que se viera. ¡Que se viese más, con todo el esfuerzo que le hemos puesto a la colección! La verdad es que surgió así. También mi primo Álvaro me tenía muy cerca de él y fue por eso.

Háblenos del vestido

Ponía que iba a hacer un tiempo en Plasencia bastante gélido y cogí el que había de manga larga. Me parecía bastante apropiado. Tengo algunas sobrinas, que también han ido vestidas por mí. Fue maravilloso ver a mi primo y a Isa prometerse amor eterno. Precioso.

El vestido de la novia, el secreto mejor guardado. Su pareja, Íñigo, publicó las fotos en su Instagram...

Yo no sé nada, me lo acaban de decir y no sé exactamente a qué os referís.

Íñigo lo subió a sus Stories de Instagram

La verdad es que no sabe mucho de las exclusivas. Evidentemente, no lo hizo con ninguna mala intención. Yo sé que Íñigo recibió un mensaje de mi primo, le dijo 'por favor, quita la foto'. Todo esto es nuevo para él y no cayó en eso. Me dijo 'no me dijiste que no se podía subir nada'. Para él es ir a la boda... Hay muchas cosas detrás que para mí resultan totalmente normales y para él no tanto...

¿Se integró bien Íñigo en la familia?

Muy bien, la verdad. Se trajo a mi sobrina de Nueva York. Se lleva muy bien con mi hermano Manolo, muy bien con toda mi familia. Con mi primo, fenomenal.

Dicen que de una boda sale otra...

Bueno, ¿quién sabe? Por ahora, estoy viviendo un noviazgo súper feliz. Poco a poco. El momento del noviazgo es sin responsabilidades. Después ya llega el matrimonio y los niños. Es distinto. Ahora mismo estoy encantada viviendo mi noviazgo.

¿Es usted celosa?

Intento no ser celosa. Tengo una teoría y es que si alguien te quiere ser infiel te lo va a ser por muchas pegas que pongas. Siempre he intentado no pensarlo.

Han salido imágenes de él y se ha dicho que coquetea...

No, te digo la verdad: yo con Íñigo salgo muchísimo y eso se puede malinterpretar. Por una foto se puede malinterpretar muchas veces. Jamás he sentido una falta de respeto hacia mí. Para mí todo lo que se ha dicho es buscándole una doble intención y lo encuentro tremendamente injusto. Ya estamos acostumbrados. No deja de ser dañino porque es injusto, pero a día de hoy no se ha visto nada. Es súper cariñoso, le encanta salir con sus amigos, le gusta desde siempre. Su madre me decía que desde el carrito, de pequeño, iba saludando, sacando la cabeza y saludando a los que pasaban... Es súper alegre y no voy a limitarle. Sería injusto por mi parte.

¿Le gustaría diseñar su propio vestido de novia?

No lo sé, porque hay diseñadores tan maravillosos... Igual sí, depende un poco. En una boda hay tantos detalles que encima tener que hacerte el vestido sería un estrés añadido. No lo descarto.

¿Se plantea boda con Íñigo?

No, estoy en el noviazgo. No lo descarto algún día, ¡si no, no estaría en el noviazgo!

¿Ve a su madre casada?

Ella está súper feliz, yo la veo fenomenal. Ahí no tengo nada que ver. Mario Vargas Llosa (86) es una pareja estupenda para ella. Es una persona culta, entrañable, cariñosa con todos nosotros... La verdad es que a mí me encanta verlos juntos, pero depende de ellos.

¿Cómo vivió el encuentro con el Papa? Hubo muchos comentarios

A ver, es que yo pasé una figura de la virgen y entonces, cuando me arrodillé, lo hice con la virgen. Y él lo que me quiso decir es 'no, no, la virgen no se arrodilla ante el Papa'. Me dijo entonces 'levántate'. Yo estaba en mi mundo y no sabía a lo que se refería. Yo me decía '¿qué me está diciendo?'. Todo el mundo se arrodillaba, pero no llevaban una virgen como yo.

¿Cómo va su proyecto con Netflix?

No sé muy bien qué saldrá de todo esto. He visto el primer episodio, en el que participan mi madre y Mario y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo el director, Juan Pablo, lo ha mezclado todo. Es gracioso porque tú grabes a destiempo, y a lo mejor de una tarde entera grabando se quedan diez segundos. Espero que sea entretenido. Es un proyecto en el que he disfrutado mucho.

¿Hay fecha de estreno?

Se está barajando para finales de junio, pero todo depende de la edición.

Se ha hablado mucho de la salud de Julio Iglesias. ¿Sabes cómo se encuentra?

Lo último que sé es que estaba fenomenal. Esto me sorprende. Hablé con mi hermano Julio hace un par de días y me dijo que fenomenal. No sé qué habéis escuchado vosotros. Es verdad que sufrió un accidente hace tiempo y cuando te vas haciendo mayor esas cosas pueden tener consecuencias. Pero está perfectamente.

