Anna Ferrer desvela sus 'must' de moda y belleza: "Le enseño a mi madre cómo se tiene que cuidar la cara"

Anna Ferrer (25 años) se ha convertido en una de las influencer de moda. Pese a la feroz competencia del mundo digital, la hija de Paz Padilla (52) ha sabido hacerse un hueco en este complicado sector gracias a su naturalidad. Una característica que avalan sus más de 780.000 seguidores de Instagram y de la que EL ESPAÑOL ha sido testigo.

Pese a no estar pasando un buen momento tras su ruptura con Iván Martín tras tres años de relación, la joven quiso asistir a La Fiesta de la primavera de Anne Möller. Un primer cara a cara con los medios para el que sacó la mejor de sus sonrisas y durante el cual habló en privado con este medio de dos de sus pasiones.

La moda y la belleza no solo son una de sus fuentes de ingresos -es dueña junto a su madre de la firma No Ni Ná-, en las últimas semanas también se ha convertido en uno de sus refugios. Ferrer está totalmente volcada en su marca, concretamente en un nuevo proyecto del que todavía no puede decir mucho pero que hace que se le ilumine la mirada al hablar de él.

Anna Ferrer ha convertido su rutina 'beauty' en uno de sus momentos favoritos del día. Gtres

Su marca de moda, No Ni Ná tiene cada vez más visibilidad, ¿cómo han planteado la colección para el verano?

A mí me gusta mucho el color y en nuestra marca se refleja, la alegría, el buen rollo. Me gusta la ropa llena de color porque transmite totalmente esa energía.

Y personalmente, ¿qué tendencias va a añadir a su armario?

Me apetece mucho, a ver qué tal, llevar pantalones de tiro bajo. Pero sueltos, con rollo... Y combinarlos con corsés, creo que van a llevarse mucho esta temporada y a mí me apetece. Es algo que no usaba antes y quiero probar, es que ha vuelto los 2000.

La llegada del calor hace que se preste más atención a la piel, ¿cómo se la cuida?

Yo me la cuido mucho la piel, me relaja. Es mi ratito de paz del día. Creo algo que hago y que es muy importante es la doble limpieza, lo hago para tener la piel perfecta. Es un paso fundamental para tener la piel bien y luego poder aplicarte encima lo que sea. Eso es lo que va a hacer que la piel se vea preciosa, brillante y radiante.

¿En su familia hay algún truco beauty que se transmita de generación en generación?

De familia... ¡No lo sé! He de decir que yo soy la que le enseño a mi madre cómo se tiene que cuidar la cara. ¡No sabría decir! Pero la hidratación es muy importante, de día y de noche. Y el aceite, que me encanta también.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Tiene que tener un neceser muy grande.

¡Sí! Mi neceser es gigante. Da igual que me vaya un fin de semana, me lo llevo todo. Es mi rutina y soy muy fiel.

¿Cambia su rutina facial según la estación del año?

Yo tengo la piel seca y no me afecta el calor. Pero estoy usando una rutina especializada para las manchas porque en verano me salen más. Ahora estoy enfocada en eso. La protección solar es muy importante siempre.

[Más información: Anna Ferrer tiene el vaquero 'retro' más deseado de H&M (y está agotado)]

Sigue los temas que te interesan