El 'house tour' de Anna Ferrer : sabemos lo que ha pagado la hija de Paz Padilla por sus muebles

Uno de los vídeos más demandados a los influencers son los house tours, recorridos en los que, ya sea por foto o vídeo, muestran las diferentes estancias de sus casas enseñando los muebles que han elegido y su decoración. El pasado mes de septiembre, Anna Ferrer (24 años), empezaba una nueva etapa de su vida mudándose junto a su novio a un piso del centro de Madrid. Desde entonces, muchos de sus seguidores le habían pedido que mostrara cómo era su hogar. Sin embargo, Anna ha preferido esperar a tener todo listo y no ha sido hasta ahora, cinco meses después de su mudanza, cuando ha mostrado el resultado.

"Me hace mucha ilusión compartir con vosotras mi nuevo hogar. Estoy disfrutando mucho esta nueva etapa, aprendiendo y creciendo, explorando y descubriendo nuevos sitios, nuevos planes que me hacen feliz. Aquí me siento en paz, desconecto y encuentro inspiración y armonía", ha escrito en su perfil de Instagram, donde ha desvelado que todo ha sido posible gracias a la firma de decoración Kenay Home, con la que ha trabajado mano a mano.

Anna Ferrer Padilla enseña la decoración y el estilo de su nuevo hogar

El resultado no podía ser mejor y tan solo hace falta echar un vistazo a las estancias de la vivienda para darse cuenta de que la hija de Paz Padilla (52) ha sabido plasmar toda su personalidad. Gracias al recorrido que hace a través de la vivienda, en el que enseña el salón comedor, la entrada y el dormitorio, EL ESPAÑOL ha podido averiguar la cifra que hay que desembolsar para tener una casa igual a la de Anna Ferrer.

La primera zona de la casa a la que se accede es la del área de trabajo, un pequeño rincón ubicado entre la entrada y el salón en el que la joven tiene todo lo necesario para estudiar y trabajar. De líneas sencillas, está compuesta por un escritorio y una silla, ambos en color blanco, y su precio es de 418 euros más la decoración. A unos pasos está el salón comedor, sin duda, la parte más cuidada de toda la vivienda. En el área de descanso sobresale un gran sofá de color beige (1159 euros), que combina con un mueble de televisión en color madera (849 euros) y una mesa de centro en blanco (349 euros).

Justo al lado, el comedor, presidido por una mesa extensible en color madera (729 euros) y seis cómodas sillas en tonos claros (149 euros la unidad). Para definir el espacio, Anna ha matizado este espacio una alfombra en blanco y negro (199 euros) que contrasta con el aspecto natural de la lámpara de techo (159 euros).

Desde la zona del comedor se puede ver el área de trabajo. Kenay Home

En cualquier casa tener espacio para guardar los objetos personales es muy importante y ella lo ha conseguido gracias a una amplia estantería de estilo industrial (599 euros) que ha conjugado con un espejo de pie (299 euros) y una cómoda butaca en beige (499 euros). Todos estos artículos transmiten la naturalidad de la que Anna Ferrer es abanderada. En conjunto, la zona de salón comedor tiene un precio de 5.000 euros a los que hay que sumarle los objetos de decoración.

El dormitorio es su "espacio más íntimo". Un lugar para el descanso con una combinación compuesta por un amplio cabecero en color beige (304 euros), dos apliques (119 euros la unidad) y unas originales mesitas de noche descoordinadas que aportan personalidad (159 y 249 euros respectivamente). El cuarto termina con una zona de almacenaje que Anna Ferrer ha sabido reacondicionar como tocador. Está compuesto por dos grandes cómodas de madera natural (499 cada una) sobre las que destacan dos espejos negros (228 euros).

Anna Ferrer muestra la decoración de su dormitorio.

Sin duda, un hogar decorado con gusto y mucho cariño en el que tanto Anna Ferrer como su novio, Iván Martín, están de los más felices. Sin embargo, conseguir un hogar así no está al alcance de todos los bolsillos, pues los muebles y la decoración que han elegido para su coqueto piso de Madrid supera los 9.000 euros.

