Carmen Lomana presume de su 'look' más 'sexy y chic' para triunfar en un evento de noche

Carmen Lomana (73 años) ha vuelto a sorprender con su última apuesta estilística. Un día después de que la reina Letizia (49) presumiera de sus abdominales con un vestido cut-out, la socialité se mostró en sus redes sociales con un impresionante mono con transparencias que también dejaba al descubierto parte de su abdomen. Un estilismo que ella misma calificó de "sexy y chic".

Se trata de un diseño en color negro y escote asimétrico, ideal para lucir en un compromiso donde se requiera de un estilismo formal. De hecho, según Carmen Lomana, es un modelo que "soluciona cualquier evento a partir de las 20 horas".

El mono, de la firma catalana Tot Hom, es de corte campana -un estilo en tendencia desde hace varias temporadas- y tiene un toque de transparencias en la zona abdominal y en la manga izquierda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de carmen_lomana (@carmen_lomana)

Para aportar mayor elegancia su outfit, la socialité combinó el mono con unos zapatos negros con detalles en plata, que apenas se pudieron apreciar por la longitud de la parte baja del mono. Con el fin de darle más brillo a su look, lo completó con un broche en la parte superior del pecho, a juego con sus largos pendientes. El toque de color lo consiguió con una pulsera roja, a tono con sus labios. En cuanto al maquillaje, también le dio protagonismo a los ojos con un delicado eyeliner. Mientras que como peinado, optó por llevar la melena suelta y al natural.

En definitiva, un look de 10 que ha gustado a muchos de sus seguidores de Instagram. "El mono es ideal", "Es fantástico" o "Magnífico", son algunos de los comentarios que ha recibido Carmen Lomana en su publicación.

El outfit de la socialité, sin embargo, también ha sido objeto de debate. Un grupo de usuarios la han reprochado por su estilismo, ya que poco antes ella misma aseguraba que no es apropiado que la reina Letizia presumiera de abdominales cuando representa a la Corona en un acto oficial. Sin hacer caso a las críticas, Lomana argumentó su opinión.

"Para un acto oficial no me pareció adecuado. En su vida de día a día ni un problema" o "Yo no soy la Reina de España. Ella puede usarlo el día que no esté representando a la corona en un acto oficial", fueron algunas de las respuestas de Carmen Lomana para zanjar la polémica y no restarle elegancia a su impecable atuendo.

[Más información: Carmen Lomana tiene el bolso Kelly de Hermès que puede llegar a costar hoy 46.000 euros]

Sigue los temas que te interesan