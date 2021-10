Esta es la nueva colección de H&M que es respetuosa con los animales

Co-Exist Story es el nombre de la nueva colección de H&M con diseños totalmente animal-friendly. Tanto es así que las nuevas prendas que ha lanzado al mercado la firma sueca están aprobadas por Peta, la organización de derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals. Así lo ha comunicado la compañía a través de un comunicado en el que se explica que su objetivo es explorar alternativas innovadoras a los tejidos de origen animal.

"La colección Co-Exist Story personifica nuestro compromiso continuo en H&M de explorar alternativas innovadoras a los tejidos de origen animal y al mismo tiempo ofrecer a nuestros clientes moda de vanguardia. H&M y PETA han tenido un diálogo positivo durante todo el proyecto, y estamos orgullosos de apoyar el valioso trabajo que PETA está haciendo todos los días", afirma Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M.

Los nuevos diseños se caracterizan por volúmenes extremos plasmados en prendas de fiesta inspirados en los años 90 mientras que los abrigos y chaquetas funcionales se presentan, junto con innovaciones pioneras como FLWRDWN, una alternativa al plumón de animales hecho con flores silvestres, y VEGEA, un sustituto a base de plantas para el cuero.

Los diseños se inspiran en los años 90. H&M

Entre las piezas claves se encuentran, por ejemplo, un abrigo de piel sintética color crema oversize en poliéster reciclado y un vestido de punto de un solo hombro con un dobladillo con flecos dramáticos en una mezcla de ECONYL®. Para hombre, un anorak extragrande de nailon reciclado con estampado de graffiti que evidencia una estética de estilo urbano.

Esta colección vegana también incluye accesorios como unas botas de pescador de caucho de alta resistencia en caucho natural Yulex® y unos cómodos zapatos acolchados FLWRDWN ™ son el centro de atención.

La colección también incluye maquillaje vegano (dos barras de labios y delineadores de ojos) que, por primera vez para H&M, están certificados por The Vegan Society. Para los niños, los anoraks de nailon reciclado y las chaquetas acolchadas FLWRDWN aparecen en tonos fuertes, mientras que las camisetas y las prendas de estar por casa proponen parches con mensajes que declaran lealtad al reino animal y apoyo al trabajo de PETA.

La colección incluye moda para niños. H&M

