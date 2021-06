Vestidos de punto, una tendencia que regresa con fuerza este verano

Con el verano a las puertas toca hacer revisión de armario. Antes de que comience la estación estival debemos cerciorarnos de qué tenemos y qué no para afrontarla, en cuestiones de estilo. Una vez conocidas cuáles son las carencias del vestidor, descartando las prendas que están deterioradas, las que se han quedado anticuadas y las que ya no son de la talla actual de cada consumidora, se puede plantear la adquisición de nuevas prendas.

Si en esta revisión se detecta que hay una carencia de vestidos, las pasarelas y las influencers nos han puesto sobre la pista de una tendencia que, si bien no es la más cómoda ahora que están por venir calurosos días, sí que potencia al máximo la figura y dispara la autoestima.

Sara Carbonero, con vestido de punto en tono chocolate. Gtres

Esta tendencia no es otra que los vestidos de punto. La pieza se construye en canalé y se presenta ajustada dejando que la forma del punto dibuje la silueta y destacando todas las curvas femeninas. En cuanto al largo que más se ve en las tiendas es el midi, una medida que a priori no resalta la dimensión longitudinal de la silueta, sino todo lo contrario.

En este 2021, los vestidos de punto se trasladan también a la estación más calurosa, y es que los dictados de la moda no siempre van de la mano con las condiciones meteorológicas de la estación del momento. Mientras que en las zonas geográficas más frías se podrá interpretar este must have sin mucho impedimento, en las más cálidas se tendrá que reservar para noche u optar por aquellos confeccionados en punto abierto y con grandes cut-outs.

Esta última es la opción de Madame de Rosa (39). En uno de los últimos looks que la madrileña ha compartido con su comunidad virtual, aparece con un divertido modelo de 404 studio. Este vestido, con motivo de rayas horizontales confeccionado con un tejido que incorpora hilos metalizados, suma originalidad distribuyendo por las mangas y el lateral pequeñas aperturas que se suman a dos grandes cut-outs en la zona de los riñones.

Mucho más adecuada a las temperaturas estivales es la elección de Violeta Mangriñán (26). La exconcursante de Supervivientes ha lucido un vivo tono naranja y con escote halter. La influencer combina esta prenda con pendientes y brazalete en dorado. Este detalle aporta un aire sofisticado a un vestido versátil que también puede combinarse con zapatillas y un chaleco vaquero para construir un estilismo informal.

