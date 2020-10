Violeta Mangriñán, destrozada, al hablar de su anorexia en 'Sálvame'

Sincera y desgarradora. Así fue la entrevista de Violeta Mangriñán (26 años) en Sálvame, la tarde de este lunes. La influencer, que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, habló sin tapujos de su anorexia. Un trastorno del que ya había hecho referencia hace unos días en su canal de Mtmad. "Me obsesiona no engordar", comentó la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, quien ya ha contactado con profesionales para tratarse y superar la enfermedad.

La influencer contó a Carlota Corredera (46) que su problema comenzó con su debut televisivo. Entonces dejó de tomarse los anticonceptivos y engordó siete kilos. "Estaba hinchada. Me vi tan mal que empecé a obsesionarme. Sigo igual a día de hoy", confesó la influencer, para quien ha sido muy difícil hablar de este trastorno. "De 30 días que tiene el mes, hay cuatro en los que me veo bien, pero 26 me veo fatal", fueron las palabras de una Violeta nerviosa por transmitir bien su mensaje.

Sin poder contener las lágrimas por miedo a explicarse mal, la extronista continuó con su historia. "Recibo un aluvión de críticas desde que he confesado mi recaída. Me dicen muchas malas palabras cuando subo algunas cosas de mi dieta o de mi rutina, pero ya estoy acostumbrada a ello. Me dicen que estoy normalizando la situación, pero creo que no estoy normalizando nada, solo expongo lo que me pasa. No estoy siendo una mala influencia por reconocer que tengo un problema y querer ponerle una solución con hábitos saludables", explicó.

Carlota Corredera entrevistando a Violeta Mangriñán. Telecinco

Pero a Violeta no solo le afectan los comentarios negativos. Para ella, también ha sido difícil sortear los mensajes positivos. "Me dicen que yo tengo un buen físico, pero sigo machacándome. No es cómo me ven los otros, sino cómo me veo yo", aseguró.

Aunque es una situación muy dura, Violeta Mangriñán ha preferido hablar con sinceridad sobre lo que le sucede. "Está bien mostrar la ropa nueva o los viajes, pero estas cosas malas también porque somos personas normales", dijo la influencer que, en muchas ocasiones se castiga por comer mal. "Cuando me como una pizza o algo menos sano de lo normal me castigo muchísimo. Al día siguiente lo paso fatal. A lo mejor me tiro tres días en los que me como un filete de pollo en todo el día o una pieza de fruta", confesó.

En toda la conversación, Violeta Mangriñán recibió el apoyo de Carlota Corredera, quien no solo la animó al momento de derrumbarse, sino también lamentó el comportamiento de la sociedad ante estos temas.

Violeta Mangriñán, al hablar de su trastorno en Mtmad. Mtmad

Si bien ha decidido pedir ayuda, de momento, Violeta Mangriñán no ha recibido atención psicológica. Además, se ha apoyado en Marta López Álamo (23), pareja de Kiko Matamoros (63), quien atravesó problemas similares en el pasado. "Yo tengo una familia maravillosa y un novio increíble, pero la gente que te quiere y que no sabe lo que es esto no te entiende. Solo una persona que lo ha pasado te puede entender", dijo la influencer que hace unos días se sinceraba en su canal de Mtmad.

"No soy una enferma terminal ni mucho menos, pero sí tengo un problema, y el primer paso para solucionarlo es reconocerlo. Sabéis que tengo un problema con la alimentación. Lo he contado y me podía callar", dijo entonces Violeta Mangriñán tras estar un tanto desaparecida de las rede sociales.

