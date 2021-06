El rejuvenecido rostro de Paloma San Basilio para su reto más sorprendente: todos sus retoques

Este pasado miércoles la cantante Paloma San Basilio (70 años) sorprendía a propios y extraños al descubrirse bajo la máscara de Ángel en el programa de Antena 3 Mask Singer. Toda una revelación que se une a otros importantes rostros de diferentes ámbitos, como Esperanza Aguirre (69) o Isabel Preysler (70). "Me he lanzado a esto porque lo que más me gusta del mundo desde pequeña es un disfraz. Entonces, mi mandaron este angelito y me comieron el coco", aseguraba, emocionada, San Basilio.

No obstante, para algunos espectadores no fue tan impactante su presencia en sí, que también, sino más bien su renovado aspecto. Paloma San Basilio siempre ha sido una mujer coqueta, que ha cuidado muy mucho su afeite personal, y se ha ocupado de su aspecto. Pero este miércoles pasado muchos se centraron en su rejuvenecido rostro. La piel tersa, sin una sola arruga, hubo quienes en redes sociales se atrevieron a hablar de un último retoque estético. ¿Qué se ha hecho Paloma en la cara para lucir de este modo? JALEOS se ha puesto en contacto con las clínicas de Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña.

San Basilio en una comparativa realizada por JALEOS. Gtres y Atresmedia

Desde este centro, se asevera lo que sigue: "Lo que vemos en Paloma San Basilio es el resultado de varios lifting faciales, algo muy típico en su época especialmente en las artistas, ya que no existían los tratamientos de rejuvenecimiento facial sin cirugía que existen actualmente". Siempre según la opinión experta de esta gran profesional, "hace años, para rejuvenecer el rostro, la única opción era pasar por el quirófano". Ese podría ser el caso de San Basilio: "El paso de los años, junto con varios lifting, hacen que el rostro de Paloma San Basilio tenga poco parecido con el de hace unos años".

La cantante tras ser descubierta en Antena 3. Atresmedia

En este punto, Lola Sopeña reflexiona: "Actualmente, con las técnicas tan avanzadas que tenemos de rejuvenecimiento facial sin cirugía hacen que el lifting facial se haga bastante más tarde. Y en muchos casos, muchas mujeres optan por la medicina estética en vez de por la cirugía". Ahora bien, ¿cuánto dinero habría desembolsado la cantante para lucir su actual imagen? Se resuelve: "El precio de un lifting facial varía si es sólo un lifting de cara. En ese caso, cuesta 8.500 euros. Pero también puede ser un lifting de cara con blefaroplastia -bolsas de ojos y parpados-. Si fuera así, serían 10.000 euros. Y, por último, si es un lifting completo, de cara, cuello y blefaroplastia, son 12.000". Bajo el ojo clínico de esta profesional, Paloma San Basilio se ha realizado un completo, por lo que se presupone que ha desembolsado durante estos años alrededor de 12.000 euros.

Para terminar, Sopeña aconseja: "El consejo de Clínicas Lola Sopeña es no precipitarse a la hora de hacerse un lifting facial, ya que el paso del tiempo y la gravedad seguirá actuando sobre nuestro rostro tras la cirugía, y hacer más de dos lifting pueden hacer que nuestro rostro pierda mucha naturalidad". En otro orden de cosas, y hablando de una cuestión más seria, en los últimos días el medio 20minutos ha publicado que la cantante ha sido intervenida quirúrgicamente en la clínica La Luz de Madrid para retirarse unas prótesis mamarias.

La Paloma abuela y más familiar

La cantante en una imagen en noviembre de 2019. Gtres

En lo que respecta a su vida más familiar, en la actualidad divide su tiempo a lo largo del año entre su casa de Cádiz, su caserío en el Valle del Baztán (Navarra) y en Los Ángeles, donde viven su hija, Ivana, y sus nietos. Así hablaba hace unos días sobre su vida a caballo entre España y Estados Unidos: "Ellos viven en Los Ángeles, yo tengo la casa familiar en Los Ángeles, lo que pasa que yo tengo casa aquí y voy y vengo. Llevo sin verlos un año y medio y vienen dentro de una semana". Y bromeaba: "¡No sé si les voy a morder!". En aquella entrevista abordó su papel como abuela: "Yo soy infinita, tipo alfombra persa y me encanta estar con ellos, me regeneran, me aportan, les aporto, yo creo que es muy importante que nos mezclemos". En 2019, la intérprete concedió una entrevista en Semana, en la que habló cómo está su corazón: "No tengo novio, no puedo tenerlo a estas alturas de mi vida. La vida de pareja es para una etapa determinada y yo ahora soy incapaz de llevar una vida en pareja. Soy demasiado independiente. Soy un alma libre".

Sobre sus nuevos proyectos profesionales, San Basilio confesaba: "Estoy escribiendo una historia porque quiero hacer una gira el año que viene y estoy escribiendo". En la música sigue cosechando éxitos y recogiendo premios. En su último trabajo, Más Cerca, ha puesto su sello personal a canciones de Joan Manuel Serrat (77), Armando Manzanero o de Los Beatles.

[Más información: El antes y el después de Paz Vega: sus retoques estéticos, al descubierto]