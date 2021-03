Así son los Venus, los tacones de The Attico que enamoran a Anita Matamoros y Dua Lipa

Anita Matamoros con zapatos de The Attico.

La revolución ha llegado al mundo del calzado. No hay una mujer en el planeta Tierra que todavía no haya visto, al menos de refilón, el nuevo par de zapatos que se ha convertido en el objeto de deseo de toda fashionista que se precie. En sus poderosas cuentas de Instagram ya los han lucido artistas como la cantante Dua Lipa (25 años), la televisiva Violeta Magriñán (26) o la influencer Anita (20), anteriormente conocida como Anita Matamoros hasta que sacrificó su apellido paterno.

Se trata del modelo Venus de la firma milanesa The Attico. Son unos zapatos de tacón increíbles con correa para atarla al tobillo, hechos en cuero satinado con puntera en pico, tacón stiletto y cierre con tira. La originalidad del diseño no sólo reside en el hecho de ser un zapato destalonado que para lucirlo debe ser atado al tobillo, sino también en los colores.

Anita, por ejemplo, lleva los malva y mientras que Dua Lipa opta por los turquesas, Violeta Magriñán se derrite con el modelo en color verde militar. Su precio, 590 euros. Aunque la cantidad puede variar -euro arriba, euro abajo, dependiendo del sitio web donde se encuentre.

El modelo Venus de The Attico forma parte de la colección Spring / Summer 2021 de la firma y se puede encontrar en verde militar, esmeralda, blanco, magenta, turquesa y naranja, entre otros. The Attico es el resultado del talento, el esfuerzo y el trabajo de dos mujeres italianas: Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio. Fue en 2016 cuando estas dos amigas y socias pusieron en pie esta firma que ya se ha colado en el vestidor de todas las it-girls del mundo, la última de ellas, Kim Kardashian (40).

Y no es extraño el éxito masivo de The Attico, pues sus propias fundadoras ya son unas chicas de moda a nivel global. Giorgia y Gilda son it-girls, fanáticas de la moda que viajaban -y siguen viajando- por todo el mundo publicando en sus redes sociales los looks con los que acudían a los desfiles o exposiciones en la ciudad de turno. Además, ambas estudiaron moda en la universidad y sus conocimientos, sumados a su estilo personal, resultó ser la fórmula de su éxito.

Según desvelaron ellas mismas, la idea de fundar The Attico surgió cuando viajaban en el mismo taxi con destino New York Fashion Week. Por supuesto, el poder de las redes sociales hicieron el resto, ya que por entonces ambas contaban con cientos de miles de seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram.

En menos de cinco años se han convertido en una marca de referencia del mundo de la moda. Sus diseños se venden en sitios exclusivos como Net-à-Porter, Farfetch o My Theresa, y visten a celebrities internacionales, no sólo por sus maravillosas colecciones de calzado, sino por sus prendas de vestir.

