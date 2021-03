Las siete tendencias que marcarán el cambio de armario esta primavera

Semana Santa está al caer y esto solo puede significar una cosa: decir hola al buen tiempo. Con la primavera recién empezada es hora de guardar los jerséis y abrigos para dejar paso a prendas más ligeras. Según el último estudio Las tendencias del cambio de armario de primavera de Veepee, el 59% de los españoles no planifican el cambio de armario y solamente un 18% se preparan con antelación para la llegada del calor.

Sea como sea, el cambio de armario es el momento perfecto para renovar nuestros outfits de cara a la nueva temporada con nuevas prendas y accesorios. Estas compras, tal y como desvela el informe, serán mayoritariamente online ya que hasta un 50% de los españoles afirma que comprará más a través de la web que el año pasado. De hecho, las compras online representarán el 76% del total, con el móvil como el soporte más utilizado (59%), seguido del ordenador (41%) y la tablet (21%).

En referencia al gasto, la mayoría de la población (51%) asegura que invertirá lo mismo que el año anterior, mientras que un 11% dice que su gasto será mayor ya que el año anterior fue menor debido a la pandemia. Concretamente, el 59% de los españoles destinará entre 100€ y 300€ en renovar su armario para primavera, mientras que sólo un 11% invertirá más de 500€ y un 16% menos de 100€.

Los imprescindibles esta primavera

Trench de Zara de manga larga.

Este año la moda casual reinará en la cesta de compra. Y es que, según el estudio de Veepee, un 86% de la población afirma que invertirá en prendas para el día a día, frente a un 14% que optará por obtener prendas de vestir o de fiesta. El calzado cómodo (47%) y la moda infantil (30%) completan el top 3.

Con estas preferencias en mente, Veepee selecciona los imprescindibles y tendencias de esta primavera a través de sus estilistas para conocer los must de esta temporada que llegan para quedarse con el buen tiempo:

1. El trench o gabardina, prenda indispensable para esta primavera. Es todo un clásico que no pasa de moda, y es perfecto para aquellos días que no hace ni mucho frío ni mucho calor. "Este año podremos encontrar trench para todos los gustos, ya que no solamente se llevará con el estilo tradicional beige y largo, sino que lo encontraremos en todas sus formas y colores: más cortas, más largas, de piel, de colores llamativos, con diferentes estampados...

2. El rosa, el color preferido de las pasarelas. Si no te gusta pasar desapercibid@, ¡esta tendencia es la tuya! Este año veremos el rosa -ya sea neón, fucsia o palo -en su versión más atrevida y dará el toque de alegría que necesitan tus looks después de un año más bien gris. "El rosa se ha visto sin parar en las colecciones de primavera - verano 2021 de las pasarelas más importantes del mundo de la moda y creemos que no hay mejor manera de dar la bienvenida a esta época del año que con este color tan llamativo y atrevido".

Chaleco acolchado de Mango.

3. Chalecos acolchados reinventados para la llegada del buen tiempo. Que los chalecos acolchados han sido una de las prendas más trendy de este 2021 no es ninguna novedad y esta primavera seguirán entre nosotros, aunque con variaciones. "A esta tendencia perfecta para el entretiempo se le añadirán estampados más alegres para darle ese toque primaveral que tanto nos gusta" afirman los estilistas de Veepee. "Chalecos con estampados florales, llenos de color y con diferentes tejidos no faltarán en tu cambio de armario".

4. Las camisas más románticas con "cuello bobo". El cuello bobo ha sido una de nuestras tendencias favoritas este año, eso sí, con el cambio de temperaturas remplazaremos los jerséis y chaquetas por camisas y blusas con este accesorio. "Esta pieza será ideal para darle a tu aspecto un aire romántico primaveral".

5. Estampado de rallas a todo color. El estampado de rallas es uno de los más tradicionales que se repite temporada tras temporada y nunca pasa de moda. No obstante, aunque se haya convertido en un print de lo más clásico, esta primavera dará un vuelco y las prendas de rallas serán mucho más coloridas, mezclando también diferentes formas y tamaños de líneas.

6. El pañuelo, el accesorio más versátil: el pañuelo es el accesorio más usable de todos, ¡solamente debes darle rienda suelta a tu imaginación! Ya sea en forma de top, de falda o pareo, como accesorio para el pelo al más estilo Jack Sparrow o entrelazado entre tu coleta o trenza, o de la forma más clásica, en el cuello, será el accesorio ideal para darle un toque diferente a todos tus looks.

Zueco serraje de piel, de Natura.

7. En cuanto a zapatos: zuecos y merceditas. O los amas o los odias. Estos dos zapatos no tienen punto intermedio. Los hemos podido ver en las pasarelas de tendencias de este último año y van a ser los zapatos de moda de esta temporada. Los zuecos para aquellas más atrevidas y las merceditas para las más clásicas no van a dejar indiferente a nadie.

[Más información: Femenino, atractivo y 'chic': el toque lencero conquista el armario esta primavera]