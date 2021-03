Apuesta por los recogidos ‘chic’ y rápidos con estos accesorios.

Nueva estación, temporada y tendencias en todos los ámbitos de estilo. Nuevos colores, cortes y estampados llegan a nuestro armario; mientras, a nivel capilar, los flequillos, las baby lights y los diversos recogidos hacen lo propio.

Hace apenas unas semanas, el nuevo peinado de moda -uno que ya se convirtió en absoluta tendencia en los años 2000- protagonizaba la mayoría de publicaciones en redes sociales. Las dos minis trenzas, una a cada lado del rostro, retomaba su papel de tendencia luciéndola diversas celebrities o influencers en sus correspondientes perfiles de Instagram.

Los recogidos adornados con diversos accesorios adquieren protagonismo en el 'street style'. Lobelia Sagasta

De la misma manera, si la pasada temporada grandes y reconocidos diseñadores como Valentino o Chanel apostaban por lucir las melenas lisas y sueltas sobre sus pasarelas, ahora, es el turno de los recogidos, que se convierten en un detalle más a cuidar del estilismo elegido.

Nadie puede cuestionar el poder de un buen accesorio para el cabello. Por práctico, pero también por estético. Transforman cualquier look sencillo, quizá incluso algo aburrido, en otro muy distinto, con mucho más estilo. Asimismo, destacan por su funcionalidad, esa que te aporta la comodidad de lucir la melena recogido. A decir verdad los adornos de pelo se han convertido en un auténtico must have de la próxima temporada. Las diademas, las horquillas, los pasadores y los srunchies inundan Instagram desde hace meses.

Tras verlos sobre la pasarela de mano de las grandes firmas, las prescriptoras de estilo más célebres avalan su legado. En EL ESTILO te recopilamos cuáles son los más populares.

Horquillas y pasadores

Un leve vistazo al street style lo confirman. Las horquillas y los pasadores continúan siendo una de las grandes tendencias del momento. Una moda donde el dorado, las perlas y los diseños son vistosos y adquieren una etiqueta más chic potenciando la línea del estilismo elegido.

Las horquillas y los pasadores se convierten en uno de los accesorios más demandados esta temporada. You are the Princess, H&M

Siguiendo una línea más formal destacan el clip de madera (2,49 euros) y un set de horquillas con motivos dorados y perlas (2,99 euros) de la firma You Are The Princess y, también, conformada por eslabones y un color dorado se encuentra la pinza para el pelo de H&M (7,99 euros).

Diademas y pañuelos

Las hay que imitan el estilo de un turbante, con fruncidos, en distintos colores y estampados -de cuadros vichy, pata de gallo…-, empleando tejido vinilo, furry (de peluche) o efecto piel. Las opciones son infinitas. El reinado de las diademas y los turbantes continúa en 2021.

El reinado de las diademas y los turbantes continúa en 2021 según las últimas colecciones. Mango

De este modo, destaca este pequeño pañuelo liso en Mango (12,99 euros) que le aporta un toque indie al look y, en la misma tienda, se puede encontrar una diadema con diversos fruncidos (19,99 euros).

'Scrunchie'

Los sencillos y tradicionales coleteros caen en el olvido, sustituidos por los srunchies que aportan un toque preppy al estilismo. Funcional, práctico, vestido en satén, encaje, tul o terciopelo. Esta temporada el scrunchie gana todavía más importancia, creciendo desmesuradamente y presentándose en dimensiones XXL.

Esta temporada el 'scrunchie' gana todavía más importancia en los estilismos. Inditex, You are the Princess, Sfera

Están presentes en la mayoría de colecciones textiles con diversos tejidos, tamaños y colores. En Zara, se pueden encontrar un pack de dos en tonalidades clásicas como el blanco y el gris (9,95 euros). En grandes dimensiones y en un clásico tono negro se puede encontrar un scrunchie (2,49 euros) en You are the Princess. O, con lunares y lazada, destaca este accesorio disponible en Sfera (1,20 euros)

