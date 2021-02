Alexa Chung (37 años) se ha convertido en sinónimo de moda, de estilo. No hay ni una aparición de la modelo británica que no cree expectación o sea seguida por sus más de cuatro millones de seguidores en la red social, Instagram. Su peculiar estilo que se caracteriza por inspirarse en tendencias de la old school, transformándolas y adaptándolas a sus preferencias y nuevas tendencias se han convertido en una completa inspiración para los amantes de la moda que ya va más allá del mundo textil.

Hace más de un año, la influencer convirtió la media melena es uno de los peinados más deseados del street stylee, incluso, tras ser una de las grandes peticiones de sus seguidores mostró su método y trucos para ondularse el cabello en poco tiempo, viralizándolo. Por no hablar de que consiguió, tras mostrarlo en uno de sus stories de Instagram, que el champú que ella usaba para dar volumen y textura a su melena se convirtiera en uno de los más vendidos del momento.

Alexa Chung recupera dos peinados que conquistaron las melenas en los años 90. @AlexaChung Instagram

Por eso mismo, no es de extrañar que dos de los peinados que ha lucido en los últimos meses en sus publicaciones de Instagram, inspirados en los años 90, se hayan convertido en lo más visto y seguido del street style.

Clásicas pinzas

Las horquillas y las pinzas a cada lado de la melena fueron una de las tendencias más seguidas de la temporada pasada por su facilidad y comodidad. Una moda que, por supuesto, transformó adaptándola a su estilo la influencer británica a través de sus publicaciones.

De hecho, esta tendencia que comenzó a lucir al comienzo de la pasada temporada la sigue luciendo hoy en día, como se puede observar a través de sus últimas publicaciones.

Una moda que es fácil de recrear porque la colección pasada, muchos escaparates de tiendas textiles conocidas -como el buque insignia de Inditex, Zara- comenzaron a poner a la venta unos pequeños set de diferentes pinzas u horquillas vistosas para la melena.

'Baby braids'

No obstante, si hay una tendencia capilar que está comenzando a posicionarse como una de las grandes favoritas de esta temporada son las finas trenzas a ambos lados de la melena que ya lució Alexa Chung hace meses y a la cual se están sumando, la actriz Ester Expósito (21), la modelo Gigi Hadid (25) y la influencer, María Pombo (26).

La tendencia capilar de las 'baby braids' ha revolucionado a las grandes influencers. Alexa Chung, Ester Expósito Instagram

Gran parte de la sensación que está creando este peinado es, al igual que ocurría con las horquillas a ambos lados, es su facilidad y su versatilidad, ya que se adaptan y lucen en cualquier fisonomía de rostro e, incluso largo o forma de melena. Tanto con cabello suelto como recogido en una coleta baja. Las baby brides las puedes realizar, además, en casa en menos de cinco minutos y sin utilizar herramientas de calor. Se convierte en muy buena opción para aquellas que quieren llevar el cabello suelto, pero quieren darle un pequeño toque que realce su expresión.

