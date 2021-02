Alessandro Lequio comparte uno de los momentos más divertidos con Ana Obregón en Nueva York

Fiel a su costumbre de rescatar recuerdos pasados para compartirlos con sus seguidores en Instagram, Alessandro Lequio (60 años) comenzaba este viernes, 26 de febrero, rememorando uno de los momentos más hilarantes y divertidos de su estancia en Nueva York con Ana Obregón (65), durante la temporada que su hijo, Álex Lequio, se trató contra el cáncer en un prestigioso hospital en la ciudad estadounidense.

Se trata de unas imágenes de abril de 2018 en las que vemos al italiano intentando, sin éxito, plegar una tabla de la plancha después de haber planchado los calzoncillos de su hijo en su habitación del hotel. Frustrado, se ve como Lequio gira el artilugio moviendo sus patas con ansia, pero sin conseguir su objetivo. Mientras, Ana graba con su teléfono móvil la escena, muerta de la risa, por la poca familiarización de su ex con un elemento tan común en los hogares para poder realizar una tarea doméstica básica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Pese a que en el vídeo no aparece Álex (ni tampoco la actriz, aunque de ella escuchamos su inconfundible voz y su risa contagiosa), el recuerdo al joven está presente, una vez más, en las publicaciones de su padre en redes sociales. En esta ocasión, y dejando de lado la nostalgia, Alessandro ha querido recuperar un momento divertido que a buen seguro les sirvió para reírse con Ana una buena temporada de su poca pericia con la tabla de la plancha en un momento complicado en el que, tan unidos como siempre, plantaron cara a la enfermedad de su hijo.

Alessandro Lequio comparte un inolvidable momento con Ana Obregón

En los últimos días, el italiano ha mostrado varios instantes de esas duras semanas en las que, tanto él como Ana, acompañaron a su hijo en Nueva York. Entre ellos, rescataba unas imágenes en las que se ve cómo Álex ejercía de hermano mayor de Ginevra (4) por las calles de una ciudad que, a ellos, siempre les vendrá asociada a la dureza del tratamiento al que el joven se sometió.

El mensaje de Ana

Por su parte, hace tan solo unas horas, Obregón registraba una actividad bien diferente en su cuenta de Instagram. La actriz, indignada ante el llamamiento por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), para que se celebre en las calles el 8M en medio de la pandemia, le lanzaba un mensaje muy contundente. Además de recordarle las razones principales por las que es una imprudencia, se dirigía a ella como madre.

"De una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar (como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público. Una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalé y tener un Ministerio (qué suerte). Una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento", eran las palabras que le dirigía a la dirigente de Podemos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Muy concienciada en recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, en todas y cada una de sus publicaciones en Instagram, desde que el 13 de mayo perdiera a su único hijo, recuerda a Álex. A él es a quien pretende homenajear con esa fundación a la que ha dado su nombre. Y también en su memoria denuncia lo que, a sus ojos, son injusticias y malas gestiones en materia de sanidad y salud pública.

[Más información: Alessandro Lequio recuerda a su hijo Álex con una fotografía inédita de su etapa en Nueva York]